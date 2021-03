DJI stellt First Person View-Drohne vor: Der 4K-Renn-Flieger

Der Drohnenspezialist DJI hat jetzt seine neue DJI FPV Drohne offiziell vorgestellt - wir hatten die Einzelheiten zu dem neuen Quadrocopter mit Foto-, Film- und Racing-Funktion schon Mitte Februar geleakt. Echte Überraschung gibt es jetzt also nicht, höchstens beim Preis.

Für Rennen und 4K-Aufnahmen

Flugmodi für Anfänger und Könner

Normalmodus (N-Modus): Während des Betriebs im N-Modus arbeitet die DJI FPV ähnlich wie andere DJI-Drohnen und schwebt mithilfe von GPS und/oder visuellen Positionierungssystemen (VPS) an der Unterseite der Drohne an Ort und Stelle. Der N-Modus ist der beste Flugmodus für Anfänger und ermöglicht die Aktivierung der Hinderniserkennung an der Vorderseite. Er warnt Piloten, wenn sich Hindernisse in der Nähe befinden und reduziert automatisch die Geschwindigkeit. Piloten müssen dann manuell ein Ausweichmanöver einleiten, um erkannten Hindernissen auzuweichen.

Manueller Modus (M-Modus): Man kann die volle Kontrolle über die Drohne mit dem M-Modus übernehmen, der für erfahrene Piloten entwickelt wurde. Im M-Modus sind alle Sensoren und die Hinderniserkennung deaktiviert.

Man kann die volle Kontrolle über die Drohne mit dem M-Modus übernehmen, der für erfahrene Piloten entwickelt wurde. Im M-Modus sind alle Sensoren und die Hinderniserkennung deaktiviert. Sportmodus (S-Modus): Der S-Modus ist eine neue Hybridmischung aus M- und N-Modus und vereint die dynamischen Bewegungsfunktionen des M-Modus sowie die wichtigsten Sicherheitsmerkmale des N-Modus. Der S-Modus ist die goldene Mitte der drei Modi und wurde entwickelt, um Piloten mehr Raum zu geben, ihre Fähigkeiten zu erkunden und sich an den FPV-Flug zu gewöhnen.

Preise und Verfügbarkeit

Neue DJI FPV Combo

DJI

Dafür hat DJI nun Nägel mit Köpfen gemacht und startet ab sofort den Verkauf der neuen Drohne. Das FPV steht dabei für First Person View. Der Drohnenpilot kann bei solchen Modellen die Perspektive seines Modells über eine Videobrille sehen. Bei DJI heißt diese einfach DJI Goggles und steht nun in Version 2 zur Verfügung. In der neuen Standard-Combo gibt es nun die Drohne, die FPV-Brille und eine Fernsteuerung plus Zubehörkabel zum Preis von 1349 Euro.Die Information, die wir vorab bekommen hatten, haben sich alle bestätigt. Die neue Drohne ist ein Allrounder, der zum Fotografieren, für Videos und auch für Rennen eingesetzt werden kann. Die neuen Motoren bringen es auf eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur zwei Sekunden. Daran merkt man die Racing-Qualitäten. Die Drohne bietet HD-Auflösung, bei der der Pilot mit geringer Latenz am Boden sehen kann, was passiert - und bis zu acht weitere Goggles lassen sich ebenfalls bei Bedarf anschließen, um live mit dabei zu sein.Es gibt dabei verschiedene Modi für die Übertragung.Bei den Aufnahmen selbst sorgt die integrierte 4K/60fps-Kamera mit 120 MBit/s für Bildmaterial, das nun auch in H.265 oder H.264 gespeichert werden kann, wodurch weniger Speicherplatz benötigt wird.DJI verspricht, alle Piloten vom Anfänger bis zum Profi anzusprechen. Das gelingt durch verschiedene Flugmodi, die je nach Können des Piloten ausgesucht werden sollten:Die DJI FPV ist ab sofort erhältlich. Es gibt dabei verschiedene Bundles, die bei DJI direkt und bei Partnern wie MediaMarkt oder Saturn bestellt werden können. Der Preis für ein Komplett-Set mit er neuen FPV-Drohne, der neuen Fernsteuerung 2 und den FPV Goggles V2 liegt bei 1349 Euro.