Drohnenpilot macht sensationelle Aufnahmen von Vulkanausbruch

Vor kurzem ist der Fagradalsfjall ausgebrochen und das Naturereignis zog auch unzählige Menschen an. Kein Wunder: Der Vulkan ist gerade einmal eine Autostunde von Reykjavík entfernt. Und zu den Schaulustigen zählte auch ein Drohnenpilot , der spektakuläre Aufnahmen machte.

Drohne am Limit

Vulkane faszinieren die meisten Menschen, denn hier kommen zerstörerische Kraft und ein faszinierendes Naturschauspiel zusammen. Einen der vielleicht spektakulärsten und auch zu­gäng­lichs­ten Ausbrüche kann man derzeit im Südwesten Islands erleben. Denn der gerade ein­mal 50 Minuten im Auto entfernte Fagradalsfjall ist am Wochenende ausgebrochen und zieht seit­her Menschenmassen an.Denn der 40 Kilometer von der Hauptstadt entfernte Vulkan ist nicht nur nahe und ent­spre­chend gut erreichbar, die Eruption kann man auch als spektakulär und ruhig zugleich be­zeich­nen. Denn eine erwähnenswerte pyroklastische Wolke gibt es nicht, stattdessen spuckt der Berg fleißig Lava aus, diese fließt in sehenswerten Strömen die Vulkanhänge herunter.Zu den Besuchern des Fagradalsfjall zählte auch Bjorn Steinbekk, der auf seiner privaten so­wie offiziellen Instagram-Seite Offtoiceland sehenswerte Aufnahmen des Inselstaats ver­öf­fent­licht. Doch das, was ihm nun mit seiner Drohne am vergangenen Wochenende ge­lang (via Cnet ), stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten - und das gilt nicht für ihn per­sön­lich, sondern auch allgemein, was Vulkanaufnahmen betrifft (Direkt-Links zu den In­sta­gram-Posts gibt es hier und hier ).Steinbekk hat auf Instagram zwei seiner Über­flü­ge über den Lavastrom und den Krater ver­öf­fent­licht, auf der Webseite der isländischen Zei­tung Mor­gun­blaðið kann man ein weiteres Video fin­den, das auch Nachtaufnahmen des Ge­sche­hens bie­tet. Und die Videos muss man gesehen haben - sie zu beschreiben ist allerdings schwie­rig, denn die vielen Superlative würden das wie einen Werbetext klingen lassen.Die Aufnahmen des Drohnenpiloten sind nicht die einzigen, die uns per Internet den Ausbruch des Fagradalsfjall ins Haus holen, so gibt es etwa auch einen Livestream , der das Ge­sche­hen per Webcam einfängt.