Das fliegende 4K-Auge: Die Mini-Drohne DJI Mini 2 ist jetzt verfügbar

Freizeit-Piloten können ihre Flugkünste jetzt mit der neuen DJI Mini 2 auf die Probe stellen. Die kleine Consumer-Drohne ist jetzt auch offiziell vorgestellt worden. Diese soll stärkere Motoren und vor allem auch ein verbessertes Kamera-System mitbringen.

Wie DJI mitteilte, handelt es sich bei dem Produkt um den Nachfolger der Mavic Mini. An diese erinnert der Neuling auch mit seinem relativ ähnlichen Design. Auch bei der Mini 2 lassen sich die Rotor-Arme einklappen und die Propellerflügel können einfach gewechselt werden, falls es aufgrund von Kollisionen zu Brüchen kommt. Das gesamte Flugobjekt wiegt dabei 249 Gram.Die Energieversorgung der Drohne wird durch einen Akku mit einer Kapazität von 2250 mAh gewährleistet. Dieser soll ausreichen, um eine Flugzeit von bis zu 31 Minuten zu ermöglichen. Für Anwender, die nicht nur gelegentlich kurz abheben wollen, bietet DJI wieder eine Fly More Combo an, in dem das System mit drei zusätzlichen Akkus und verschiedenen Ersatzteilen ausgestattet ist.Der Hersteller verweist hinsichtlich der Flug­ei­gen­schaf­ten vor allem auf die Über­tra­gungs­tech­no­lo­gie OcuSync 2.0. Diese soll es jetzt ermöglichen, dass die Über­tra­gungs­reich­weite deutlich ausgebaut wird. Die Drohne soll sich so über eine Distanz von bis zu sechs Kilometern ansteuern lassen. Maximal werde darüber hi­naus eine Flughöhe von 4000 Metern erreicht. Die Drohne schaffe es dabei, bei Wind­ge­schwin­dig­kei­ten von bis zu 38 Kilometern pro Stunde einen stabilen Flug zu gewährleisten, hieß es.Aus Perspektive der Drohnenkamera kann das Gerät per Smartphone gesteuert werden. Hier kommt dann auch der Schwerpunkt zum Tragen, der in der Anfertigung von Luftbildern liegt. Durch das neue 4K-Kamerasystem sollen diese von besonders hoher Qualität sein. Die DJI Mini 2 bietet zur Unterstützung auch verschiedene automatische Flug-Modi an:Bei den Flugmanövern können Höhenlimits von 25, 30, 35 oder 40 Meter festgelegt werden. Die Aufnahmen lassen sich dann direkt auf ein Smartphone herunterladen. Die zugehörige DJI Fly App bietet dabei auch Optionen, zur weiteren Bearbeitung der Aufnahmen und zum Teilen dieser in sozialen Netzwerken. Die DJI Mini 2 ist ab sofort zum Preis von 448 Euro zu haben, die Fly More Combo kostet 584 Euro. Ab dem kommenden Jahr steigen die Preise aufgrund des beendeten Mehrwertsteuer-Rabatts auf 479 bzw. 629 Euro.