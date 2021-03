"Moonshot"-Ankündigung: OnePlus will etwas Besonderes vorstellen

Mit "Moonshot" werden im englischen Sprachgebrauch jene Projekte um­schrieben, die besonders ambitioniert sind - also wie die seinerzeitige An­kündigung von John F. Kennedy, Amerikaner zum Mond schießen zu wollen. Nun hat auch OnePlus ein solches Vorhaben angeteasert.

Wohl Hinweis auf Hasselblad

Zum Mond will OnePlus natürlich nicht, dennoch hat der chinesische Hersteller nun eine Ankündigung in Aussicht gestellt, die verhältnismäßig ähnlich spannend sein soll. OnePlus-CEO Pete Lau hat jedenfalls auf Twitter für den 8. März eine entsprechende Enthüllung in Aussicht gestellt. Dabei ist einerseits im dazugehörigen Link das Wort Moonshot zu lesen, andererseits ist ein Bild zu sehen, das vom Mond aus aufgenommen wurde.Wer den Link anklickt, der kommt auf eine OnePlus-Seite, auf der man "Etwas Neues wirft seine Schatten voraus" lesen und wo man sich für einen Newsletter anmelden kann. Der Begriff Moonshot kann allerdings wohl auch anders bzw. wortwörtlich interpretiert werden, also als Shot/Aufnahme vom Mond aus.Und das wäre ein klarer Hinweis darauf, dass das OnePlus 9 Pro eine Hasselblad-Kamera bekommt. Denn das von Pete Lau geteilte Foto mit dem Titel "Earthrise", das Astronaut William Anders während der Apollo 8-Mission über der Mondoberfläche aufgenommen hat, ist nicht nur eines der berühmtesten Bilder aller Zeiten, sondern wurde mit einer Hasselblad geschossen (allerdings scheint es sich hier um eine modifizierte Variante des Bildes zu handeln).Dabei ist bereits Anfang Februar 2021 durchgesickert, dass das Pro-Modell des OnePlus 9 eine Hasselblad-Kameraeinheit besitzen soll. Eine Bestätigung ist das freilich noch nicht, denn The Verge verweist darauf, dass Earthrise in Vergangenheit von anderen Herstellern auch verwendet wurde, um die Fähigkeiten von Smartphones hinsichtlich Astrofotografie zu bewerben.Es ist auch nicht bekannt bzw. klar, ob es hier tatsächlich um das nächste OnePlus-Smartphone geht, denn an sich stellt OnePlus seine Geräte später im Frühjahr vor. Allerdings gab es zuletzt auch Leaker-Berichte, wonach OnePlus seine Modelle 9, 9 Pro und 9R sowie eine Smartwatch Mitte März enthüllen wird.