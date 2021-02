OnePlus Nord N10 & N100 jetzt endlich so günstig, wie sie sein sollten

OnePlus entwickelt sich auch in Sachen Preispolitik zum ganz nor­ma­len Handyhersteller. Waren Preissenkungen bisher meist eine Selten­heit, greift man jetzt zu Nachlässen, um die Verkaufszahlen anzukurbeln. OnePlus Nord N10 und OnePlus Nord N100 werden deutlich günstiger.

OnePlus

Wie OnePlus heute verkündete, senkt man ab heute über Amazon und ab der kommenden Woche auch im eigenen Web-Store die Preise der beiden Ende 2020 gestarteten Mittelklasse- bzw. Einsteiger-Smartphones OnePlus N10 und OnePlus N100. Neben dem begrenzten Lebenszyklus der beiden Geräte dürfte auch der gestiegene Druck durch andere chinesische Hersteller wie Xiaomi, Vivo und Oppo sowie deren Produktreihen für preisbewusste Kunden sein.Das OnePlus N10 5G ermöglicht mit einem auf 299 Euro reduzierten Preis jetzt einen günstigeren Einstieg in die Nutzung von 5G-Mobilfunknetzen. Das OnePlus N100 wird mit einem Preis von nur noch 149 Euro ab sofort zu einem wirklichen Einsteigergerät, das die unterste Preiskategorie bedient.Während bei Amazon der Verkauf der jetzt günstigeren OnePlus-Smartphones schon jetzt beginnt, dauert es im Fall des offiziellen Web-Stores des chineschen Herstellers noch etwas. Über OnePlus.com sind die Geräte erst ab dem 8. Februar zu den neuen, günstigeren Preisen zu haben. Einer der Gründe für den Preisnachlass dürfte übrigens auch der Umstand sein, dass man mit dem OnePlus N1 5G ein weiteres neues Mittelklasse-Modell auf den Markt bringen will, das den etwas höheren Preispunkt neu besetzt.Das OnePlus Nord N10 5G bietet ein 6,49 Zoll großes LCD-Panel mit 1080p-Auflösung und bis zu 90 Hertz Bildwiederholrate und einer Abdeckung aus Corning Gorilla Glass 3. Im Innern tut der Qualcomm Snapdragon 690 Octacore-Soc mit seinem integrierten 5G-Modem seinen Dienst. Es sind sechs Gigabyte RAM und 128 GB interner Flash-Speicher verbaut, die man per MicroSD-Karte erweitern kann. Zur weiteren Ausstattung gehören eine Hauptkamera mit 64 Megapixeln, drei weitere Kameras mit jeweils acht und zwei mal zwei Megapixeln sowie ein 4300mAh-Akku.Das OnePlus Nord N100 nutzt ein 6,52 Zoll großes LCD mit einfacher 720p-Auflösung und basiert auf dem Snapdragon 460. Es hat vier Gigabyte RAM und 64 GB internen Flash-Speicher mit MicroSD-Option zu bieten. Die Hauptkamera hat 13 Megapixel und es wird ein 5000mAh großer Akku verwendet, der mit bis zu 18 Watt schnell geladen werden kann.