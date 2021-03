OnePlus 9R: Dieses Jahr wird es ein drittes Modell geben - für Gaming?

Der chinesische Hersteller OnePlus hat es innerhalb kürzester Zeit ge­schafft, sich von einem Quasi-Startup zum Global Player zu etablieren. Das hat man mit einem guten Preis/Leistung-Verhältnis sowie einem Fokus auf ein Modell pro Jahr geschafft. Doch das ist heute anders.

"Weiter gehen" als beim OnePlus Nord

OnePlus

Sieht man vom wenig erfolgreichen, ja gefloppten OnePlus X ab, lautete die Strategie von OnePlus in den ersten Jahren, ein einziges Smartphone pro Jahr zu veröffentlichen (von der T-Variante ebenfalls abgesehen). Ein OnePlus-Smartphone war in der Regel auch erschwinglich und bot viel Technik für verhältnismäßig wenig Geld. Mit der Zeit wurden die Smartphones zwar auch besser, doch vor allem auch teurer. Irgendwann einmal musste man OnePlus als ganz normalen Premium-Hersteller klassifizieren.Die Entwicklung hat die Fans der ersten Stunde enttäuscht und OnePlus bekam es mit rückläufigen Zahlen zu tun. Diese Entwicklung führte zu einer Kurskorrektur: Denn neben dem regulären OnePlus 8 stellte man im Vorjahr auch das OnePlus Nord vor. Letzteres war eine Rückkehr zur gehobenen und vor allem erschwinglichen Mittelklasse.Die Mittelklasse-Strategie setzt man nun fort, denn für 2021 hat OnePlus-CEO Pete Lau ein drittes Smartphone in Aussicht gestellt: das OnePlus 9R. In einem Interview mit der indischen Seite News18 (via Android Police ) sagte Lau, dass man mit dem 9R "noch weiter" als beim OnePlus Nord gehen möchte, und zwar in Sachen Technik und Design.Was Lau mit "noch weiter" genau meint, ist nicht ganz klar, vor allem preislich. Denn damit könnte der OnePlus-Chef beide Richtungen meinen, also teurer, aber natürlich auch günstiger als das OnePlus Nord. Lau betonte jedenfalls, dass das Gerät 5G mitbringen werde, er sprach auch ausführlich über dessen Gaming-Fähigkeiten.Demnach werde das das 9R "schnelle und smoothe Erfahrungen" in Sachen Spielen ermöglichen, und zwar auch dann, wenn es sich um grafisch anspruchsvolles Gameplay handelt. "Smooth" könnte darauf hindeuten, dass das OnePlus 9R ein Display mit 90Hz oder höher hat.