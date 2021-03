OnePlus 9 (Pro): Offizielle Bilder der neuen Top-Smartphones vorab

OnePlus will in rund zwei Wochen die Premiere für seine beiden neuen Flaggschiff-Smartphones der OnePlus 9-Serie feiern. Wir haben schon jetzt offizielle Marketing-Render aufgetrieben, die einen genaueren Blick auf die neuen Geräte mit Hasselblad-Kamera gewähren.

Hasselblad-Partnerschaft im Mittelpunkt

OnePlus 9 5G mit Kunststoff- statt Metallrahmen?

Mit seinem 6,7 Zoll großen Display wird das OnePlus 9 Pro 5G vorerst das absolute Topmodell im wachsenden Smartphone-Portfolio des Oppo-Ablegers OnePlus sein. Wie bisher bietet das Gerät eine links oben angeordnete im Display platzierte Frontkamera und besitzt ein seitlich nach hinten abgerundetes Display.Anders als etwa Samsung hält OnePlus also daran fest, das OLED-Display zumindest bei seinem Spitzenmodell nach hinten zu wölben. Besonders auffällig ist natürlich das Kameramodul auf der Rückseite, das mit Unterstützung des schwedischen High-End-Kameraspezialisten Hasselblad entwickelt wurde.Im Mittelpunkt stehen mit dem Sony IMX766 und dem Sony IMX789 zwei extrem leistungsfähige Kamerasensoren, die jeweils mit sogenannten FreeForm-Linsen und 50 bzw. 48 Megapixeln Auflösung für optimale Bilder sorgen sollen. Hinzu kommen hier zwei weitere Sensoren, zu denen bisher wenig bekannt ist. Auch ein Laser-Autofokus scheint hier zur Ausstattung zu gehören.Auffällig sind natürlich auch der Notification-Slider und der Metallrahmen, die wie zuvor einerseits für Ruhe und eine hochwertige Anmutung sorgen sollen. Das OnePlus 9 Pro wird zunächst in den Farben Schwarz, Grün und Silber eingeführt, wobei gerade mit der schwarzen Version eine bei OnePlus-Fans sehr beliebte Variante mit zumindest optisch strukturierter Oberfläche zurückkehrt.Beim OnePlus 9 5G schraubt der Hersteller naturgemäß Ausstattung und Design ein wenig zurück. Das 6,5 Zoll große Display ist vollkommen flach gehalten, auch wenn die Ränder der Glasabdeckung auch hier im 2,5D-Design nach hinten gewölbt erscheinen. Insgesamt scheinen die Display-Ränder bei beiden Geräten in diesem Jahr etwas breiter auszufallen als zuvor - wobei dies auch einfach aus einer realistischeren Darstellung auf den Marketing-Bildern herrühren könnte.Das OnePlus 9 scheint zudem eine weitere Veränderung mit sich zu bringen, wobei dies noch nicht sicher ist. So verzichtet der Herstelle bei seinem günstigeren Flaggschiff-Modell offenbar auf das sonst auch bei dessen Vorgängern übliche Gehäuse mit Metallrahmen.Jedenfalls sind auf unseren extrem hochauflösenden Marketing-Bildern keinerlei "Antennenbänder" beim OnePlus 9 erkennbar. Beim OnePlus 9 Pro sind diese eindeutigen Merkmale hingegen sehr deutlich zu sehen. Mit dem Verzicht auf einen Metallrahmen steht auch zur Debatte, ob hier wie im Fall der günstigeren Versionen des Galaxy S21 von Samsung eventuell auch keine Glasabdeckung auf der Gehäuserückseite verwendet wird. Noch ist aber auch dies nicht sicher.Auch beim OnePlus 9 prangt auf dem mit drei Sensoren versehenen Kameramodul auf der Rückseite ein deutlich erkennbares Hasselblad-Logo, das die neue Partnerschaft mit dem Kamerahersteller auch hier betonen soll. Ob hier die gleichen Kamerasensoren für die Haupt- und die Ultraweitwinkel-Kamera verwendet werden, wissen wir noch nicht.Anders als das Pro-Modell hat das OnePlus 9 in der "normalen" Version außerdem eine glänzende Rückseite, die hier in den Farben Schwarz, Blau und Violett angeboten wird. Weitere Details zur technischen Ausstattung abseits der Kamerasensoren und dem als "garantiert" geltenden Qualcomm Snapdragon 888 Octacore-SoC unter der Haube sind bisher noch ebenso wenig bekannt wie Details zur Preisgestaltung.