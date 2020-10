EA kündigt Need for Speed Hot Pursuit Remastered offiziell an

Electronic Arts hat eine Neuauflage des rund zehn Jahre alten Rennspiel-Klassikers Need for Speed Hot Pursuit angekündigt. Das Re­master soll noch in diesem Jahr für den PC und die aktuelle Konsolengeneration erscheinen. Vorab zeigt EA einen ersten und etwas ungewöhnlichen Trailer, in dem zwei Spieler eine alte Rivalität neu aufleben lassen.Ein komplett neues Need for Speed wird es in diesem Jahr nicht geben. Stattdessen er­scheint am 6. November (Switch: 13. November) ein Remaster von Need for Speed Hot Pursuit aus dem Jahr 2010 mit verbesserter Grafik und sämtlichen für das Spiel ver­öf­fent­lich­ten Haupt-DLCs. Das Rennspiel unterstützt außerdem Crossplay zwischen dem PC, der PlayStation 4 Xbox One und Nintendo Switch . Dabei kehrt dann natürlich auch das Au­to­log-System zurück, welches spannende Wettbewerbe unter Freunden möglich macht.Ebenfalls gibt es neue Erfolge, Wagenfolien und -farben sowie einen verbesserten Fo­to­modus und zahlreiche Gameplay-Optimierungen. Auf dem PC unterstützt der Racer 4K und 60 FPS. Auf der PS4 Pro und Xbox One X wahlweise 4K und 30 FPS oder 1080p und 60 FPS. Besitzer einer normalen PS4 oder Xbox One spielen hingegen in 1080p mit 30 FPS.