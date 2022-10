Thrustmaster T128: Neues Lenkrad für PC und Konsolen erhältlich

Thrustmaster hat ein neues Lenkrad-Modell vorgestellt, das sich an Spieler richtet, die zum ersten Mal Racing-Simulatoren ausprobieren wollen. Das Gerät wird zusammen mit Pedalen ausgeliefert, setzt auf ein Hybrid-Antriebssystem und lässt sich für 200 Euro erwerben.

PlayStation-Version erscheint am 27. Oktober

Thrustmaster

Das Lenkrad hört auf die Bezeichnung Thrustmaster T128 und hebt sich mit 20 Prozent mehr Leistung von seinen Vorgänger-Modellen T150 und TMX ab. In dem neuen Einsteiger-Modell ist die gleiche Hybrid-Drive-Technologie wie im teureren T248 verbaut. Die höhere Force-Feedback-Leistung wird mit einem kombinierten Riemen- und Zahnradmechanismus erreicht. Ein integriertes Display gibt es nicht. Stattdessen besitzt das Lenkrad eine LED-Leiste, welche die Motordrehzahl mithilfe vier verschiedener Farben darstellen kann.Sowohl im Lenkrad als auch im mitgelieferten Pedalset ist Magnettechnologie enthalten. Damit werden schnelle Schaltvorgänge mit einer präzisen Auslösung beziehungsweise schnelles Beschleunigen und genaues Bremsen ermöglicht. Außerdem wird die Lebensdauer der Schaltwippen verlängert.Neben dem Lenkrad und den Pedalen bringt das T128 eine Xbox-Zertifizierung sowie eine Mitgliedschaft für den Xbox Game Pass Ultimate mit sich. Das Abonnement läuft allerdings nur einen Monat und kann anschließend zum regulären Preis fortgeführt werden.Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von knapp 200 Euro lässt sich das Lenkrad im unteren Preissegment ansiedeln. Während die Xbox-Version des T128, die natürlich auch am PC funktioniert, ab heute erhältlich ist, müssen sich PlayStation-Besitzer noch ein paar Tage gedulden. Obwohl sich an der technischen Ausstattung und am Preis nichts ändert, handelt es sich um eine von Sony offiziell für die PlayStation 4 und 5 lizenzierte Version. Bei der PlayStation-Variante ist keine Game-Pass-Mitgliedschaft im Lieferumfang enthalten.