Prime Gaming: Diese Spiele & DLCs verschenkt Amazon im Dezember

Übersicht der Amazon Prime Gaming-Geschenke - Dezember 2021

Apex Legends - Ash Prime Legend of the Month Bundle: Epic Legend's skin, Rare Weapon skin, Rare Legend portrait

- Ash Prime Legend of the Month Bundle: Epic Legend's skin, Rare Weapon skin, Rare Legend portrait Dauntless - Arcslayer Aethercasters Aetherstriker Bundler

30. November - Letzte Gelegenheit: Dragon Age Inquisition, Control Ultimate Edition, Rise of the Tomb Raider, Rogue Heroes, Liberated, Puzzle Agent 2, Demon Hunter 2: New Chapter, BAFL - Brakes Are For Losers, Secret Files: Sam Peters

Dragon Age Inquisition, Control Ultimate Edition, Rise of the Tomb Raider, Rogue Heroes, Liberated, Puzzle Agent 2, Demon Hunter 2: New Chapter, BAFL - Brakes Are For Losers, Secret Files: Sam Peters 1. Dezember - Gratis-Spiele mit Prime: Need for Speed Hot Pursuit, Frostpunk, Journey to the Savage Planet, Football Manager 2021, Morkredd, Spellcaster University, Youtubers Life, Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, Tales of Monkey Island Complete Pack

2. Dezember - Grand Theft Auto Online - GTA $100,000

- Grand Theft Auto Online - GTA $100,000 7. Dezember - Mobile Legends Bang Bang - Kaja "Commandment", Amazon Prime Chest: Chou (7-Day), Chou "Go Ballistic" (7-Day), Amazon Prime Chest: Odette (7-Day), Odette "Mermaid Princess" (7-Day)

- Mobile Legends Bang Bang - Kaja "Commandment", Amazon Prime Chest: Chou (7-Day), Chou "Go Ballistic" (7-Day), Amazon Prime Chest: Odette (7-Day), Odette "Mermaid Princess" (7-Day) 7. Dezember - New World - Autumn King Pack #2

- New World - Autumn King Pack #2 8. Dezember - Free Fire - Ottero (Pet)

- Free Fire - Ottero (Pet) 8. Dezember - Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions - Select Alcryst Statue x100 Summon Ticket

- Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions - Select Alcryst Statue x100 Summon Ticket 8. Dezember - Roblox - Exclusive Cosmetic

- Roblox - Exclusive Cosmetic 9. Dezember - Grand Theft Auto Online - Reward for a free Stable Slot 5x Special Horse Medicine"

- Grand Theft Auto Online - Reward for a free Stable Slot 5x Special Horse Medicine" 9. Dezember - Grand Theft Auto Online - GTA $100,000

- Grand Theft Auto Online - GTA $100,000 10. Dezember - Dead By Daylight - Exclusive rare outfit for The Artist

- Dead By Daylight - Exclusive rare outfit for The Artist 16. Dezember - Grand Theft Auto Online - GTA $100,000

- Grand Theft Auto Online - GTA $100,000 16. Dezember - Legends of Runeterra - Epic Wildcard

- Legends of Runeterra - Epic Wildcard 16. Dezember - World of Warships - 1x Santa's Gift container, 1x Santa's Big Gift container, 1x Santa's Mega Gift container

- World of Warships - 1x Santa's Gift container, 1x Santa's Big Gift container, 1x Santa's Mega Gift container 22. Dezember - Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions - Gil Snapper (XL) x 100

- Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions - Gil Snapper (XL) x 100 22. Dezember - Free Fire - Cube Fragment (x5)

- Free Fire - Cube Fragment (x5) 23. Dezember - Grand Theft Auto Online - GTA $100,000

Alle Spiele und Loot im Überblick

Amazon gibt seine Prime Gaming-Highlights für den Dezember bekannt, zu denen unter anderem neun kostenlose PC-Spiele gehören. Frostpunk und Need for Speed: Hot Pursuit in der Remastered-Version zeigen sich dabei als bekannte Titel. Weiterhin bietet man Prime-Mitgliedern eine Vielzahl von Inhalten und DLCs an, die für Spiele wie New World, Fall Guys, League of Legends, Grand Theft Auto Online (GTA 5) oder auch FIFA 22 im kommenden Monat zur Verfügung stehen werden.Neben den beiden Top-Titeln können ab dem 1. Dezember 2021 außerdem Journey to the Savage Planet, Football Manager 2021, Morkredd, Spellcaster University, Youtubers Life, Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, Tales of Monkey Island Complete Pack kostenlos von allen Prime-Mitglieder auf der Amazon Gaming-Webseite heruntergeladen werden. Für sämtliche EA-Titel erhalten Kunden einen passenden Origin-Code, der zum dauerhaften Besitz genutzt werden kann. Andere Spiele bleiben solange erhalten, wie eine aktive Prime-Mitgliedschaft geführt wird.Abseits von diversen Twitch-Drops gehören zusätzliche Ingame-Inhalte und DLCs zu den eigentlichen Favoriten bei Gamern. Im kommenden Monat stehen dabei zum Beispiel neue Skins für das Amazon Online-Rollenspiel (MMORPG) New World und viele Gratis-Dreingaben für den weiterhin beliebten Online-Multiplayer von Grand Theft Auto 5 im Mittelpunkt.Zudem profitieren Spieler bekannter Titel wie League of Legends, FIFA 22, Smite, Paladins, World of Warships, Warframe und vielen weiteren zu den Profiteuren. Auch hier kann man sich über Skins, Booster-Pakete und Ingame-Währungen freuen.