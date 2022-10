Need for Speed Unbound: Trailer zeigt den komplett neuen Grafikstil

Vom Niemand zum König der Straße

Need for Speed im neuen Look

Electronic Arts hat den nächsten Ableger der Rennspielreihe Need for Speed offiziell enthüllt: In Need for Speed Unbound dürfen wir uns mal wieder an die Spitze der Streetracing-Szene fahren und uns spannende Verfolgungsjagden mit den Cops liefern. Auffällig ist dabei ein vollkommen neuer Grafikstil, den der Ankündigungstrailer und die ersten Screenshots zeigen.Need for Speed Unbound wurde am Donnerstagnachmittag offiziell vorgestellt - wegen eines Leaks ein wenig früher als ursprünglich geplant. Bekannt ist nun: Schauplatz des Racers ist die fiktive Stadt Lakeshore City, wo Spieler vor allem an Straßenrennen teilnehmen müssen, um sich vom Nobody zur Nummer eins der (illegalen) Rennszene hochzuarbeiten.Eine passende Hintergrundgeschichte soll dazu den notwendigen Anreiz liefern: Nach einem Überfall auf eine Autohandlung muss unser Protagonist nämlich ein gestohlenes und mächtig wertvolles Auto zurückholen. Zudem wird es wöchentliche Qualifikationsrennen für das Streetracing-Turnier The Grand geben, so EA in der Ankündigung. Einen Multiplayer und freien Modus hat das Spiel ebenfalls zu bieten.Optisch wird sich Need for Speed Unbound deutlich von allen seinen Vorgängern abheben, denn das von Criterion entwickelte Spiel setzt auf einen (für die Reihe) völlig neuen Grafikstil, der erstmals die realistischen Fahrzeuge und Stecken mit einem Cel-Shading-Look verbindet - wie gut die Mischung bei den Fans ankommt, bleibt abzuwarten.Need for Speed Unbound erscheint am 2. Dezember 2022 für den PC (Steam, Origin, Epic Games Store), die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S . Nach der Veröffentlichung soll das Spiel über kostenlose Updates immer wieder mit neuen Inhalten und Funktionen erweitert werden.