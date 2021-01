HDR, 4K und 120 Hz: PS5 kämpft mit Problemen an Samsung-TVs

Die neue PlayStation 5 hat weiterhin mit Kinderkrankheiten zu kämpfen, die nun vermehrt auch Besitzer aktueller Samsung-Fernseher betreffen. Sich häufenden Berichten zufolge soll die PS5 an vielen TV-Modellen im 4K-Modus mit 120 Hz kein HDR-Bild mehr anzeigen.

Bisher einzige Lösung: HDR deaktivieren oder auf 60 Hz drosseln

Bereits wenige Tage nach dem offiziellen Start der PlayStation 5 meldeten sich erste Nutzer in den Support-Foren des südkoreanischen Herstellers Samsung und schilderten ihre Pro­ble­me mit der Darstellung von PS5-Spielen in 4K-Auflösung bei einer Bildwiederholrate von 120 Hz und aktivierter HDR-Option. Letztere sei trotz kompatibler HDMI 2.1-Verbindung der Next-Gen-Konsole nicht nutzbar. Stattdessen werden Spiele ohne den hohen Dy­na­mik­um­fang in SDR-Qualität wiedergegeben. Mittlerweile ist das Problem kein Einzelfall mehr, wie die Kollegen von Forbes festgestellt haben.Diversen Nutzerberichten zufolge sollen vorrangig Premium-Fernseher der QLED-Reihen Samsung Q70T, Q80T, Q85T, Q90T und Q95T nebst den 8K-Modellen Q900R und Q950T betroffen sein. Sie sind in Kombination mit der PlayStation 5 nicht in der Lage ein 4K-HDR-Bild (3840 x 2160 Pixel) mit 120 Hz wiederzugeben. Alternativ muss in den Einstellungen der PS5-Kon­so­le auf Bildoptionen mit 4K und 120 Hz in SDR- oder mit 4K und 60 Hz in HDR-Qualität aus­ge­wi­chen werden. Die Xbox Series X scheint von diesem Fehler nicht betroffen zu sein.Über die Lösung des Problems kann bislang nur spekuliert werden, da sich Samsung und Sony mit einer offiziellen Bestätigung zurückhalten. Denkbar wäre, dass ein zukünftiges Firmware-Update der PlayStation 5 oder betroffenen Samsung-Fernseher den Fehler ausmerzen könnte. Auch TV-Modelle von Sony und LG werden von den Kinderkrankheiten der neuen Konsole nicht verschont. Hier zeigen sich seit Wochen Probleme hinsichtlich einer nativen 4K-Auflösung bei 120 Hz und der variablen Bild­wie­der­hol­ra­te (VRR).