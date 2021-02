Sicherheitsupdate für Intel Grafiktreiber für Windows 10, 8.1 und 7

Intel hat ein weiteres Update für den Grafiktreiber veröffentlicht. Dieses Mal handelt es sich um ein Sicherheitsupdate, welches nicht nur für Windows 10 , sondern auch für Windows 8.1 und 7 verteilt wird. Einzel­heiten zu den Schwachstellen wurden nicht genannt.

In den vorangegangenen Versionen des Intel Grafiktreibers ging es vor allem um die Unter­stützung für die neue Windows 10 Versionen sowie um Fehlerbehebungen in Verbindung mit Spielen und diversen Hardware-Konfigurationen. Jetzt stehen neue Updates bereit, welche laut Intel Sicherheitsprobleme angehen. Diese Aktualisierungen sollten daher von allen Anwendern so rasch wie möglich installiert werden. Um welche Sicherheitsprobleme es sich genau handelt, geht aus den Release Notes nicht hervor - es heißt nur "sicherheitsrelevante Änderungen".Die neuen Versions­nummern lauten 15.45.34.5174 und 15.40.48.5171. Intel stellt die Release-Notes als PDF bereit. Die Treiber unterstützten sowohl die 64-Bit- als auch die 32-Bit-Varianten der Betriebssysteme.Details zu den Änderungen werden nicht genannt. Intel schreibt bei Version 15.40.48.5171 lediglich noch hinzu, dass ein Problem mit einer schwarzen Bildschirm-Anzeige und fehlendem Ton bei WMV9-Wiedergabe behoben wurde. Um welche sicherheitsrelevanten Schwachstellen es sich handelte, bleibt unklar.Aktuell führt Intel keinerlei bekannte Probleme auf. Das Sicherheitsupdate steht auch für Windows 7 und Windows 8.1 zur Verfügung. Mehr dazu findet man direkt bei Intel . Der einfachste Weg, immer die neuesten Treiber-Updates zu erhalten, ist die Nutzung des Intel Treiber- & Support-Assistenten. Mit ihm bleibt das System immer auf dem neuesten Stand, denn der Assistent bietet maßgeschneiderten Support und sorgt für problemlose Updates, indem nur für die genutzte Hardware passende Updates geladen werden. Den Assistenten findet ihr im WinFuture-Downloadcenter: