Spider-Man 3 ist der "ambitionierteste Superhelden-Film aller Zeiten"

Das Marvel Cinematic Universe steht aktuell weitgehend still, ein­zige Aus­nahme ist WandaVision, das auf Disney+ freitags eine Dosis MCU (der etwas anderen Art) bietet. Doch die Vorberei­tungen auf die nächste Kino-Phase laufen bereits und damit auch für Spider-Man 3.

Spider-Man 3 ist mit nichts vergleichbar

Sony/Marvel

Um den nächsten Auftritt von Tom Holland als Peter Parker alias Spider-Man gab es vor der Einigung zwischen Disney und Sony einige Aufregung. Die beiden Medienkonzerne stritten sich ums Geld. Denn obwohl Spider-Man eine der bekanntesten Marvel-Figuren ist, gehören die Filmrechte Sony Pictures. Das hängt damit zusammen, dass der Comic-Verlag die Filmrechte verkauft hat als es ihm wirtschaftlich nicht so gut ging - wohlgemerkt zu einer Zeit als nicht absehbar war, dass Marvel einmal das Blockbuster-Kino dominieren würde.Mittlerweile ist aber klar: Spider-Man bleibt im MCU und das ist sicherlich für alle Fans eine gute Nachricht. Und Sony und Marvel wollen sich für den dritten Solo-Auftritt von Tom Holland auch einiges einfallen lassen. Denn offenbar ist geplant, alle drei bisherigen Spider-Man-Darsteller - also Tom Holland, Andrew Garfield und Tobey McGuire - in einem Film zusammenzubringen . Auch Schurken wie Doctor Octopus (Alfred Molina) und Electro (Jamie Foxx) sollen in Spider-Man 3 Auftritte haben, das Ganze wird wohl über eine Überscheidung der "Multiversen" passieren.Tom Holland meinte jedenfalls gegenüber Variety , dass Spider-Man 3 der "ehrgeizigste Standalone-Superheldenfilm, der je gedreht wurde" sein wird. Der Hauptdarsteller: "Du setzt dich hin, liest das Drehbuch und siehst, was sie versuchen, und es gelingt ihnen. Es ist wirklich beeindruckend. Ich habe noch nie so einen Superheldenfilm gesehen. Und ich bin nur wieder dieser kleine Scheißer, der zufällig als Spider-Man mitspielt."Die Dreharbeiten laufen bereits, sieben Wochen wurden vor Weihnachten absolviert, laut Holland steht aber noch viel Arbeit auf dem Programm. Derzeit ist Spider-Man 3 für den 17. Dezember 2021 geplant, ob man diesen Termin Corona-bedingt halten kann, wird sich aber erst zeigen.