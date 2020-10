Spider-Man 3: Jamie Foxx wird wohl als Schurke Electro zurückkehren

Derzeit stehen Dreharbeiten zwar fast überall still und die Kinos sind geschlossen, doch irgendwann einmal werden wir (hoffentlich) zur Nor­ma­li­tät zurückkehren können. Dann werden wir auch Spider-Man in einem dritten Teil wiedersehen können und nicht nur diesen.

Ein Schauspieler, zwei Filmreihen

Sony

Denn wenn Spider-Man 3, der aktuell für 2021 vorgesehen ist, erscheint, dann wird es dort in gewisser Weise ein doppeltes Wiedersehen geben. Denn wir werden nicht nur den dritten Solo-Auftritt von Tom Holland als Spider-Man erleben können, sondern auch ein Wiedersehen mit Max Dillon alias Electro feiern können. Das Besondere daran: Der Schurke, der in The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro im Jahr 2014 zu sehen war, wird aller Wahr­schein­lich­keit nach vom selben Schauspieler verkörpert werden: Jamie Foxx.Es ist zwar alles andere als ungewöhnlich, dass Figuren in Reboots neu auftauchen (man denke nur an die vielen Batmans und Joker), dass sie aber von einem Schauspieler in un­ter­schied­lichen Filmen bzw. Reihen gespielt werden, hingegen schon.Jamie Foxx wird aber laut einem Bericht The Hollywood Reporter (THR) dieses kleine Kunststück gelingen. Denn der Schauspieler wird nicht nur der Gegenspieler von Andrew Garfield sein, sondern wohl auch von Tom Holland. Laut THR befindet sich der 52-Jährige in den Endzügen der Verhandlungen, der Superschurken ein weiteres Mal zu spielen.Wer The Amazing Spider-Man 2 gesehen hat (Achtung: Spoiler) wird möglicherweise überrascht sein, denn am Ende geht es dem Strom-saugenden Bösewicht an den Kragen, in dem er überladen wird und stirbt. Da es sich aber aktuell um ein Reboot handelt (das mittlerweile dritte), wird Sony vermutlich auch die Figur neu gestalten. Es wird das Debüt von Electro im Marvel Cinematic Universe sein, denn Spider-Man, der Sony gehört, ist erst seit Captain America: Civil War (2016) Teil des offiziellen Marvel-Filmwelt.