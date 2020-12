Rückkehr alter Darsteller: Spider-Man 3 macht Spider-Verse zur Realität

Seit kurzem können sich Netflix-Nutzer davon überzeugen, dass der ani­mierte Spider-Man-Film mit dem Original-Titel Into the Spider-Verse der wohl beste Film von und mit Peter Parker, Miles Morales und Co. ist. Und die Idee dahinter dürfte im nächsten Kinoauftritt zur Realität werden.

Spider-Man rettet die Welt(en)

Sony/Marvel

Gleich zu Beginn eine Spoiler-Warnung: Wer nicht wissen will, was in Spider-Man: A New Universe (Originaltitel: Spider-Man: Into the Spider-Verse) bzw. dem dritten Solo-Kinofilm der Ära Tom Holland passiert bzw. wahrscheinlich passieren wird, der sollte an dieser Stelle aufhören zu lesen - und am besten alles liegen und stehen lassen, um sich den inhaltlich und optisch fantastischen Into the Spider-Verse anzusehen.In dem grandiosen Animationsfilm spielt nämlich die Idee mehrerer Universen mit jeweils eigenen Spider-Man-Versionen die Hauptrolle: So gibt es nicht nur Peter Parker (in unterschiedlichen Varianten) und Miles Morales, sondern auch Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Spider-Ham sowie SP//dr und sie alle kommen durch einen von Kingpin gebauten Teilchenbeschleuniger in einer Welt zusammen - um alle Welten zu retten.Genau das haben offenbar auch die Macher von Spider-Man 3 vor: Denn im nach einigem Hin und Her doch zum Marvel Cinematic Universe zählenden nächsten Kinoauftritt von Spidey sollen viele Darsteller früherer Filme ein Comeback geben.Denn bereits länger ist bekannt, dass Jamie Foxx als Electro zurückkehren wird . Mittlerweile scheint klar, dass das über ein Multiverse-Szenario passieren wird, denn es wurden auch Andrew Garfield als Peter Parker, Kirsten Dunst als MJ und Alfred Molina als Doctor Octopus bestätigt.Laut Collider steht Sony auch kurz vor einer Vertragsunterzeichnung mit Tobey Maguire, auch mit Gwen Stacy-Darstellerin Emma Stone sollen Gespräche laufen. Dazu kommen natürlich auch noch die Stars der aktuellen Marvel-Ära, darunter Zendaya, die aktuelle MJ. Ein offenes Geheimnis ist, dass Benedict Cumberbatch als Doctor Strange die Nachfolge von Tony Stark als Peter Parkers Mentor übernehmen wird.