GoldenEye-Download: Xbox 360-Remaster ist ins Netz durchgesickert

Vor einigen Tagen ist ein Video aufgetaucht, das eine geplante und weit­gehend fertige Xbox 360-Version des Kult-Shooters GoldenEye 007 zeigt. Diese ist nun allem Anschein nach ins Netz gelangt und kann per Emulator auf dem PC gespielt werden.

Verifiziert und funktionsfähig

Activision

Wir haben bereits Anfang dieser Woche berichtet, dass das vollständige Gameplay einer Xbox 360-Fassung des Nintendo 64-Klassikers GoldenEye 007 aufgetaucht ist. Zu sehen gab es rund eineinhalb Stunden Einzelspieler-Gameplay und auch noch eine halbe Stunde Multiplayer. Woher diese Version des Spiels stammt und wie sie an die Öffentlichkeit gekommen ist, lässt sich derzeit nicht feststellen.Doch nun ist die nächste "Stufe" gezündet worden: Denn das Spiel von 2008, das für Xbox Live Arcade vorgesehen war, aber aus rechtlichen Gründen nie erschien, ist nun in einschlägigen Foren und anderen Quellen zum Download aufgetaucht. Anders gesagt: Eine ROM zirkuliert derzeit in Filesharing-Netzwerken.Die Spielseite VGC schreibt, dass man das verifizieren könne, dabei handelt es sich um eine "nahezu fertige" ROM des Remasters. Diese beinhaltet die vollständige Kampagne und auch den (lokalen) Multiplayer-Modus. Mittlerweile sind auch diverse Videos auf Twitter und Co. aufgetaucht, man kann also davon ausgehen, dass das stimmt und auch weitgehend problemlos funktioniert.Die Version gibt den Spielern die Möglichkeit, zwischen der neuen HD-Grafik und dem N64-Original zu wechseln. Komplett fertig ist die verbesserte GoldenEye-Version nicht geworden, denn der Online-Multiplayer konnte nicht fertiggestellt werden.Ebenfalls geplant waren auch Online-Leaderboards für Speedruns sowie Erfolge, diese fehlen aber in der durchgesickerten Version - teils, weil sie nicht rechtzeitig fertigwurden und teils, weil sie wie Achievements nicht über die Emulation funktionieren.