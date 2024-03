Das ist was für echte Xbox-Fans, die gerne etwas basteln: Mattel hat jüngst ein Nachbau der Xbox 360 Konsole vorgestellt, die man sich aus den Lego-artigen "Mega"-Bausteinen selbst zusammenbauen darf. Mit dabei: eine Halo-3-CD , Lichteffekte und versteckte Funktionen.

Ausgefeiltes Set feiert das Vermächtnis der Xbox 360

Zusammenfassung Mattel bietet Xbox 360 Nachbau aus Mega-Bausteinen an

Inklusive Halo-3-CD, Lichteffekte und versteckte Funktionen

Set ehrt nostalgischen Wert der Xbox 360 und Halo 3

"Mega Collector Xbox 360 Konsole" mit 1342 Steinen

Maßstab 3:4, authentische Nachbildung inklusive Kontroller

Seitenplatten offenbaren Laufwerk- und Motherboard-Imitate

Offizieller Preis 170 Euro, bei Händlern ab 150 Euro vorbestellbar

Für viele Fans von Konsolen nimmt die Xbox 360 immer noch einen speziellen Ehrenplatz ein. Das liegt unter anderem auch daran, dass mit Halo 3 eines der herausragenden Spiele in der Halo-Serie die Generation geprägt hatte. Genau diese Nostalgie will jetzt Mattel mit seinem neuen Baustein-Set bedienen.Das hört auf den Namen "Mega Collector Xbox 360 Konsole" und kommt mit 1342 Steinen des MEGA-Bausteinsystems. Die Konsole im Maßstab 3:4 wurde laut dem Unternehmen "authentische" nachgebildet.Auch der Kontroller sowie eine originalgetreue Hülle und CD von Halo 3 sind mit dabei. Sowohl die Power-Taste der Konsole als auch die Guide-Taste des Controllers kommen mit passenden Lichteffekten in Grün. Auf den "Red Ring of Death" verzichtet man.Wirklich viel Mühe hat man sich dann aber auch noch mit den Details gemacht, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. Die Seitenplatten der Konsole können abgenommen werden, dahinter zeigt sich die Nachbildung des Laufwerks sowie des Motherboards. Extra Easter-Egg: Legt man die Halo-3-CD ein, wird das Innenleben "aktiviert".Auf der offiziellen Produktseite von Mattel wird die "Mega Collector Xbox 360 Konsole" zum offiziellen Preis von 170 Euro gelistet. Ein Blick auf den WinFuture-Preisvergleich zeigt, dass das Set bei anderen Händlern ab 150 Euro vorbestellt werden kann. Allerdings: Mit einem offiziellen Release-Termin am 15. April muss man sich mit der Zustellung noch etwas gedulden.