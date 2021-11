Power On - Microsoft zeigt Dokureihe zum 20. Xbox-Jubiläum

Die Marke Xbox feiert in diesen Tagen ihren 20. Geburtstag. Wer schon immer einmal die ganze Geschichte der Konsolenfamilie erfahren wollte, bekommt schon bald die Gelegenheit dazu: Am 13. Dezember veröffentlicht Microsoft nämlich die Dokumentationsreihe Power On, die auf die Ursprünge der Xbox zurückblickt.Power On: Die Geschichte der Xbox ist eine sechsteilige Serie, in der Zuschauer einen exklusiven Einblick davon erhalten, was sich in der Entstehungsphase der ersten Xbox hinter den Kulissen abspielte und welche Herausforderungen und Pannen die Schöpfer von Microsofts erster Spielkonsole bewältigen mussten, um sich auf dem hart umkämpften Markt durchsetzen zu können.Wer sich für das FanFest anmeldet , erhält bereits am 12. Dezember 2021 eine exklusive Vorschau auf die Doku. Power On: Die Geschichte der Xbox gibt es dann vollständig einen Tag später auf IMDB.TV, Redbox, Roku, YouTube und natürlich direkt bei Microsoft zu sehen.