Xbox startet ab sofort Dashboard-Design mit abgerundeten Ecken

So hat Microsoft das Dashboard verbessert

Neue "Xbox Experience"

Microsoft hat jetzt das neue Design für das Dashboard und die Benutzeroberfläche für die Xbox Serie X enthüllt . Das neue Design, das sich vor allem durch abgerundete Elemente hervorhebt, wird auch auf die Xbox One kommen. Das hat der Konzern heute angekündigt und neue Bilder von dem bevorstehenden Update gezeigt.Interessant wird es bei den Leistungssteigerungen, die Microsoft mit dem neuen Dashboard verspricht. So soll der Home-Bereich auf der Xbox Series X gut 50 Prozent schneller laden als bei der Xbox One. Microsoft konnte zudem den Startbildschirm, den Guide und den Store so weit optimieren, dass sie rund 40 Prozent weniger Speicher auf der kommenden Konsolen-Generation benötigen. Diese Änderungen werden dementsprechend erst mit großer Wahrscheinlichkeit im November zu sehen sein, also sobald die neue Xbox Series X im Handel verfügbar ist.Dank der Geschwindigkeitsverbesserungen wird der Wechsel zwischen Startbildschirm und Spielen auf einer Xbox der X-Serie rund ein Drittel schneller geladen werden, als das heute der Fall ist. Das dürfte Nutzer freuen, denn bislang war das Xbox-Dashboard häufiger von Geschwindigkeitsproblemen geplagt. Das Xbox-Team feilt nun aber noch gehörig an den bekannten Schwachstellen, so dass es mit dem Start der Xbox Series X besser aussehen soll. Neben den Geschwindigkeitsverbesserungen konzentriert sich Microsoft daneben noch auf besser lesbaren Text, neue Animationen und den neuen abgerundeten Elementen in der Benutzeroberfläche. Zudem wurden einige Bereiche umstrukturiert: Im Microsoft Xbox-Guide sind künftig zum Beispiel die Chats und Partys in einem einzigen Tab innerhalb des Guides angeordnet, sodass man nicht mehr wechseln muss.Die Updates werden in den kommenden Wochen nach und nach eingeführt:schreibt Microsoft.Die großen Geschwindigkeitsverbesserungen starten dann später mit der Xbox Serie X. Bisher hat Microsoft noch kein genaues Datum genannt, wann die neue Xbox Serie X verfügbar sein wird. Bislang hieß es im November.