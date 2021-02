GoldenEye 007: Video von Xbox 360-Remastered-Version durchgesickert

Der Name GoldenEye 007 ist für all jene, die die Ära von Nintendo 64 miterlebt haben, ein ganz besonderer. Denn das Spiel revolutionierte das Shooter-Genre. Nun ist eine seinerzeit geplante Xbox 360-Version durchgesickert und zeigt das Spiel in 4K-Auflösung und bei 60fps.

Zu viele Köche verdarben den GoldenEye

Die Bedeutung von GoldenEye 007 kann man nicht genug hervorheben: Denn das im Jahr 1997 erschienene Spiel führte zahlreiche Elemente ein, die heute selbstverständlich sind. Dazu zählen das Schleichen, Kopfschüsse, über mehrere Levels hinweg verstreute Aufgaben, Kameras, die Alarm auslösen und noch etliches mehr. Aus heutiger Sicht ist GoldenEye 007 aber hoffnungslos veraltet, was natürlich daran liegt, dass die Hardware der Nintendo-Konsole auch schon damals einige Einschränkungen hatte (Stichwort: Nebelwerfer).So mancher fragt sich deshalb, wie es wohl gewesen wären oder sein könnte, wenn man das Spiel in moderner bzw. aktualisierter Form genießen könnte. Eine Antwort wollte vor einigen Jahren ein Hobby-Projekt geben, denn ein Fan begann, den Kult-Shooter per Unreal Engine 4 nachzubauen Doch nun gibt es auch so etwas wie eine offizielle Antwort auf diese Frage. Denn es wurde bekannt, dass GoldenEye 007 für die Xbox 360 bzw. Xbox Live Arcade als Remastered-Version umgesetzt wurde. Die überarbeitete Version erschien aber nie, wie VGC schreibt, waren rechtliche Gründe dafür verantwortlich.Grund dafür war, dass sich Microsoft, Rechtebesitzer Activision und Original-Publisher Nintendo ursprünglich hinsichtlich eines Lizenz-Deals einig waren, das Ganze dann aber aus nicht näher bekannten Gründen bzw. aufgrund zu vieler beteiligter Parteien doch noch scheiterte.Ein echtes Geheimnis war die Existenz bzw. Arbeit an dieser Version nicht, erstmals berichtete darüber 2008 das Magazin Xbox World 360. Es gab auch das eine oder andere Video, doch nun ist GoldenEye 007 in voller Durchspiel-Länge aufgetaucht - inklusive einer halben Stunde Multiplayer. YouTuber Graslu00 hat nun seine Finger an eine Version bekommen und zeigt das Spiel per Xenia-Emulator - was auch die 4K/60fps erklärt.