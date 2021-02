Trotz Pleiten: Amazon hält an der Entwicklung eigener Spiele fest

In einer E-Mail an die Mitarbeiter der Amazon Game Studios äußerte sich der zukünftige CEO des Online-Riesen, Andy Jassy, über die Zukunft der eigenen Spieleentwicklungen. Trotz der Pleiten und Pannen rund um die Titel Crucible und New World will er an der Abteilung festhalten.

Pleiten, Pech und Pannen, doch der neue Amazon-Chef ist überzeugt

Nachdem sich Google erst in dieser Woche von der Entwicklung eigener Stadia-Spiele verabschiedet hat, entflammt erneut die Diskussion über den bisher erfolglosen "Newcomer" Amazon auf. Die Game Studios des Versandhändlers können unter der Leitung von Mike Frazzini bisher keine nennenswerte Launches abseits von diversen Mobile-Games aus den Jahren 2010 bis 2015 vorweisen. Erst im Herbst 2020 wurde die erste Eigenproduktion, der Free-to-Play-Shooter Crucible, offiziell eingestellt , nachdem die Entwickler die Anforderungen der Spieler nicht ansatzweise erfüllen konnten.Rückendeckung erhält die Abteilung jetzt vom zukünftigen CEO Andy Jassy, der ab dem dritten Quartal 2021 die Position des bekannten Amazon-Gründers Jeff Bezos einnehmen wird. Aus einer E-Mail an die Mitarbeiter der Amazon Game Studios (AGS), die den Kollegen von Bloomberg vorliegt, geht hervor: "Motivationsschreiben von Jassy und Frazzini erreichten die Entwickler nur wenige Tage nach­dem Bloomberg über mögliche Probleme (evtl. Paywall) innerhalb des Unternehmens be­rich­tete. Ehemalige Entwicklerinnen unterstellen den Managern eine "Bro Culture" eingeführt zu haben und weiterhin zu dulden. So schreiben die Reporter Jason Schreier und Priya Anand unter anderem:Aktuell arbeiten die Amazon Game Studios an New World, einem Online-Rollenspiel, das nach diversen Verzögerungen im Frühjahr 2021 erscheinen soll. Der Release des MMORPG wird auf den Produktseiten des Online-Shops für den 25. Mai vorausgesagt. Ob der Termin ein­ge­hal­ten werden kann ist fraglich, da sich der Titel noch immer in einer geschlossenen Alpha-Phase befindet. Ebenso bleibt offen, ob es sich gegen Platzhirschen wie World of Warcraft , The Elder Scrolls Online, Guild Wars 2 oder Final Fantasy XIV Online durchsetzen kann.