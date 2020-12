Amazon: Cloud-Gaming-Service Luna jetzt auch auf Android Geräten

Amazons Cloud-Gaming-Service Luna ist ab sofort auf Android Geräten nutzbar. Ähnlich wie bei der iOS-Version , wird auch auf Android keine se­pa­ra­te App benötigt. Zugänglich ist der Service über den Webbrowser.

Wie Amazon am Dienstag mitteilte , wird der hauseigene Cloud-Gaming-Service Luna ab sofort auch auf Geräten mit Android-Betriebssystem verfügbar sein. Nachdem bereits im Ok­to­ber der Early Access auf PC, Mac, Fire TV, iPhone und iPad startete, erhalten Nutzer eines Android-Gerätes - ähnlich wie bei iPhone und iPad - nun auch über den Webbrowser Chrome Zugang zum Spielestreaming-Service. Eine separate Luna App muss nicht heruntergeladen werden.Momentan ist Luna erst auf ausgewählten Pixel-, Samsung- und OnePlus-Geräten nutzbar. Al­ler­dings kündige Amazon bereits an, noch während der Early-Access-Phase weitere An­dro­id-Geräte zu unterstützen. Zwingend erforderlich ist zudem mindestens die Android-Ver­si­on 9 und die Chrome-Version 86. Gespielt werden kann mit Hilfe Amazons eigenem Luna, einem PlayStation 4 oder einem Xbox One Controller.Der Service funktioniert nach einem Modell, wel­ches verschiedene Kanäle anbietet, deren Nutz­ung den Kauf des jeweiligen Kanal-Abon­ne­ments voraussetzt. Im Moment sind mit Ama­zons Luna Plus Kanal, welcher Spiele vieler ver­schie­de­ner Publisher anbietet, und dem Ubisoft Plus Kanal, ausgestattet mit allen Ubisoft-Titeln, erst zwei Kanäle verfügbar. Das Luna-Plus-Abo ist bei 5,99 Dollar monatlich angesetzt, wo­hin­ge­gen der Ubisoft-Plus-Zugang zwar pro Monat 14,99 Dollar kostet, allerdings auch gleichzeitig zur Nutzung des Abos auf PC und Google Stadia berechtigt.Amazon Lunas Early-Access-Version ist vorerst nur in den USA verfügbar. Wann genau mit einem vollständigen bzw. globalen Launch gerechnet werden kann, ist momentan noch nicht klar.