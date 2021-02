Paukenschlag bei Amazon: Gründer Jeff Bezos tritt als CEO zurück

Überraschend verkündet Amazon-Gründer Jeff Bezos, dass er im dritten Quartal 2021 den Chefposten beim weltweit größten Ver­sand­händ­ler ab­treten wird. Nachfolger wird der langjährige Manager und AWS-CEO Andy Jassy. Bezos wechselt im Sommer in den Verwaltungsrat.

Jeff Bezos bleibt Amazon im Verwaltungsrat erhalten

In einem öffentlichen Brief an seine weltweit 1,3 Millionen Mitarbeiter lässt der 57-Jährige die bisherigen Erfolge von Amazon Revue passieren. "" Von Amazon verabschieden will sich Bezos nicht, er wird weiterhin Einfluss auf das Unternehmen und seine Entscheidungen nehmen.Ab dem dritten Quartal 2021 nimmt Bezos, der Amazon im Jahr 1994 gegründet hat, den Posten des geschäftsführenden Vorsitzenden (engl. Executive Chair) im Verwaltungsrat des Online-Riesen ein. Dieser ist dem Vorstand des Unternehmens übergeordnet. Zeitgleich wird Andy Jassy als Chief Executive Officer (CEO) seinen Dienst antreten. Der seit 1997 bei Ama­zon beschäftigte Manager verantwortete in den letzten Jahren das Geschäft mit den Amazon Web Services (AWS) und seinen IT-Dienstleistungen, wie z.B. Server, Online-Speicher & Co.Bezos will sich abseits seiner Rolle im Verwaltungsrat auf neue Projekte und Her­zens­an­ge­le­gen­hei­ten, wie den Day 1 Fund, Bezos Earth Fund, Blue Origin und die Washington Post, konzentrieren. Der Amazon-Gründer tritt dabei mit Rekordergebnissen ab. Im letzten Jahr konnte das Unternehmen dank der Coronavirus-Krise einen Umsatz von 386 Milliarden US-Dollar erwirtschaften und seinen Gewinn um mehr als 80 Prozent auf 21,3 Milliarden US-Dollar steigern. Laut dem Bloomberg Billionaires Index ist Jeff Bezos mit einem ge­schätz­ten Vermögen von 197 Milliarden US-Dollar der aktuell zweitreichste Mensch der Welt.