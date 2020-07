Nach Crucible-Desaster: Amazon verschiebt Release von New World

Der Release des kommenden Online-Rollenspiels New World ver­schiebt sich weiter. Wie die Amazon Game Studios bekannt geben, soll der Start­schuss des MMORPGs erst im Frühling 2021 fallen. Auch die für diesen Monat ge­plan­te Beta-Phase findet somit vorerst nicht statt.

Angekündigte Beta wird ausgesetzt, Alpha-Zugang geschlossen

Amazon scheint eine Lehre aus dem miserablen Launch des Free-to-Play-Shooters Crucible ge­zo­gen zu haben, der nach harter Kritik der Community zurück in die geschlossene Beta ver­setzt wurde. Nicht nur an das Erstlingswerk, sondern auch an das für August geplante MMO New World will das junge Entwicklerstudio noch einmal Hand anlegen. Daher in­for­mier­te der Online-Händler alle Vorbesteller am Wochenende per Newsletter, dass sich der Release des Spiels in den Frühling 2021 verschieben wird. Auf den Produktseiten von New World ist seit dem der 25. Mai 2021 als Starttermin zu finden.Im gleichen Atemzug setzt Amazon die Beta-Phase aus, die unter anderem als Pre-Order-Bonus ab dem 23. Juli starten sollte. Auch die aktuellen Alpha-Server von New World wurden geschlossen. Studio Director Rich Lawrence gibt in einem Entwicklertagebuch bekannt: "Daraus geht hervor, dass die aktuell produzierten Inhalte von New World ersten Alpha-Tes­tern wohl nicht ausgereicht haben, um langfristig am neuen MMORPG teilzuhaben. Online-Rollenspiele dieser Art können Spieler nur halten, wenn entsprechend guter und lang­an­hal­tend motivierender Endgame-Content in Form von PvE- und PvP-Content vorhanden ist. Als "Dankeschön an die Community" verspricht Lawrence, dass alle Vorbesteller und Nutzer mit Alpha-Zugang ab dem 25. August die Möglichkeit erhalten, das Spiel im dann aktuellen Zu­stand für eine begrenzte Zeit auszuprobieren. Eine Development-Roadmap - ähnlich wie für Crucible - wurde bislang nicht veröffentlicht.