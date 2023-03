Opfer der Krise: OLED Joint-Venture von Sony & Panasonic geht pleite

Der von den beiden japanischen Elektronikkonzernen Sony und Panasonic gegründete Display-Hersteller JOLED ist pleite. Unternehmen hat nach einem massiven Einbruch seiner Verkäufe so stark an Wert verloren, dass es jetzt Konkurs anmelden musste.

Wie der japanische Wirtschaftsdienst Nikkei Asia berichtet, hat die durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgelöste weltweit stark verschlechterte wirtschaftliche Lage und die dadurch stark gesunkene Nachfrage im Markt für Elektronikprodukte jetzt ein prominentes Opfer gefordert. JOLED ist bankrott.Das Unternehmen, welches erst im Jahr 2015 durch die Zusammenlegung der Display-Sparten von Sony und Panasonic entstanden ist, hat bei den zuständigen Behörden in Japan Konkurs angemeldet. Zuletzt waren die Schulden des Unternehmens auf rund 33 Milliarden Yen gestiegen, was umgerechnet etwa 230 Millionen Euro entspricht.JOLED soll jetzt zum Teil von Japan Display übernommen werden, einem der an dem angeschlagenen Unternehmen beteiligten Investoren. Ursprünglich wollte JOLED die umfangreichen Erfahrungen der auf OLED-Technologien spezialisierten Abteilungen von Sony und Panasonic nutzen, um großflächige OLED-Panels zu fertigen, die zu vergleichsweise günstigen Preisen vertrieben werden sollten.All das Know-how reichte jedoch nicht aus, um das Unternehmen je profitabel arbeiten zu lassen. Schon im März 2022 zeichnete sich ab, dass JOLED nicht mehr lange durchhalten würde. Bereits damals überstiegen die Schulden den Firmenwert. Japan Display soll nun die verbleibenden Werte von JOLED übernehmen, zu denen unter anderem ein erst 2019 eröffnetes Werk in der japanischen Stadt Chiba gehört.