Spiele-Charts bei Amazon: Nintendo Switch dominiert das Jahr 2020

Das Coronajahr 2020 sorgte für einen deutlichen Aufwind beim Verkauf von digitalen und physischen Spielen. Dass sich bei Letzteren vor allem Titel für die Nintendo Switch großer Beliebtheit erfreuen, zeigt jetzt die neue Amazon-Bestseller-Liste der Kategorie Games.

Nur eine Handvoll PS4-Bestseller in der Topliste von Amazon

Während die Konsolenverkäufe für die Xbox One und PlayStation 4 im Verlauf des Jahres 2020 abnahmen und die neuen Next-Gen-Systeme Xbox Series X und PS5 stetig aus­ver­kauft sind, zeigen sich die Nintendo Switch und der rein mobile Ableger Switch Lite als Kon­stan­te. Mit bei­na­he 25 Millionen verkauften Konsolen konnte Nintendo die Konkurrenten Mi­cro­soft (ca. 5 Millionen) und Sony (ca. 12 Millionen) in diesem Jahr hinter sich lassen. Es ist so­mit nur logisch, dass Mario, Luigi, Yoshi und Co. auch die Toplisten in Hinsicht auf die Ver­kaufs­zah­len von Spielen anführen.Abseits von PSN-, Xbox Live- und Nintendo eShop-Guthabenkarten rangiert Animal Cros­sing: New Horizons in den Amazon Games-Charts 2020 auf dem ersten Platz der meist­ver­kauf­ten Titel. Weiterhin zeigen sich in den Top 10 Switch-Spiele wie Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party und Zelda: Breath of the Wild. Mit FIFA 21 hat es lediglich ein PS4-Titel aufs Treppchen geschafft. Erst in den Top 20 platzieren sich weitere Spiele für die ältere Sony-Konsole in Form von Cyberpunk 2077, The Last of Us Part II und Assassin's Creed Valhalla.Auch In Hinsicht auf das Zubehör kann sich Nintendo die oberen Ränge bei Amazon sichern. Der Nintendo Switch Pro Controller gehört vor dem DualShock 4 (PS4) und DualSense (PS5) zu den beliebtesten Gamepads. Microsoft konnte sich lediglich mit dem Xbox Elite Wireless Controller Series 2 auf Platz 100 der Bestseller einordnen.