So wird Amazons zweiter Sitz aussehen: Ein futuristischer Helix-Turm

Der Handelskonzern Amazon hat jetzt Pläne vorgelegt, die seinen zweiten Konzernsitz in Arlington im US-Bundesstaat Virginia zeigen. Das Bau­werk, das dort entstehen soll, wird eine gewundene Doppel-Helix dar­stellen.

Siehe auch:

Das 22 Stockwerke hohe, runde Gebäude wird sich erheblich von der üblichen eckigen Architektur in der direkten Umgebung abheben. Nicht nur die geschwungene Form ist dafür verantwortlich. Im Außenbereich windet sich hier auch ein Grünstreifen in die Höhe, der begehbar sein soll. Im Grunde können Beschäftigte so einen Bergspaziergang zwischen Bäumen machen, bevor sie sich für die täglichen Aufgaben in ihrem Büro niederlassen.In Seattle betreibt Amazon mit The Spheres bereits einen besonderen Bau: Hier können Teams in Gruppen mitten in einem riesigen Gewächshaus zwischen Pflanzen arbeiten. 40.000 Pflanzen aus den Regenwäldern in 30 Ländern hat man hier zusammengetragen. The Helix in Arlington soll nun also das nächste herausragende Bauwerk werden, das von dem Konzern errichtet wird.Das Gebäude soll aber nicht nur aussehen, als sei es einer ökologischen Utopie entsprungen. Bei der Konzeption soll die Nachhaltigkeit im Betrieb auch ein zentrales Kriterium sein. So werden Heizung und Kühlung komplett auf elektrischen Anlagen beruhen, die von einem Solarkraftwerk im gleichen Bundesstaat versorgt werden.The Helix soll darüber hinaus in einen größeren Campus-Komplex mit mehreren anderen Bauwerken eingebettet sein. Amazon will hier unter anderem Offenheit demonstrieren: Es wird eine Freifläche mit einem Amphitheater für Konzerte und Kino geben. Auch einen Bauernmarkt will man hier etablieren. Darüber hinaus soll es Läden für Einzelhandel und Restaurants, eine Kita und Räume für öffentliche Bildungsinitiativen geben. Einen Termin für die Fertigstellung nannte Amazon noch nicht, da aktuell unter anderem noch Beteiligungsverfahren laufen, in denen die unmittelbare Nachbarschaft mit in die Planungen einbezogen werden soll.