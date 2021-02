Windows 10: Microsoft stattet Kamera-App mit QR-Code-Scanner aus

Das Redmonder Unternehmen Microsoft möchte die in Windows 10 in­te­grie­rte Kamera-App aktualisieren und mit einem neuen, praktischen Fea­tu­re ausstatten. Die Nutzer sollen demnächst die Möglichkeit bekommen, QR-Codes direkt über die Anwendung einzuscannen und auszulesen.

Kamera-App hauptsächlich auf mobilen Geräten sinnvoll

Feature aktuell noch nicht verfügbar

QR-Codes können auf den Store verweisen

Rollout vermutlich in den kommenden Wochen

Die Kamera-App stellt vor allem auf mobilen Geräten ein sinnvolles Tool zum schnellen Auf­neh­men von Bildern oder Videos dar. Da die Anwendung aber auf Desktop-PCs nur sehr selten verwendet wird, hat Microsoft das Programm bisher lediglich mit wenigen Features ausgestattet. Nun haben die Redmonder ein Update mit einer neuen Funktion geplant.Hierbei handelt es sich um einen QR-Code-Scanner. Das Feature ist derzeit noch versteckt, sodass es bislang nicht von normalen Nutzern genutzt werden kann. Wie aus einem Screen­shot von Aggiornamenti Lumia hervorgeht, hat Microsoft die am rechten Rand platzierte Aus­wahl­leis­te um eine Schaltfläche zum Scannen von Barcodes und QR-Codes erweitert.Nachdem die Kamera-App einen QR-Code er­fasst hat, kann der Nutzer sich den Inhalt an­zei­gen oder die Webseite hinter dem ent­hal­te­nen Link öffnen lassen. Dazu zählen auch Ver­wei­se auf den Microsoft Store, mit denen Apps erworben und installiert werden können.Bisher ist noch unklar, wann Microsoft mit dem Rollout des neuen QR-Code-Scanners offiziell beginnen möchte bzw. wann die Funktion allen Nutzern zur Verfügung steht. Es wäre denk­bar, dass das Feature in den nächsten Wochen mit einem Update in die App eingebaut wird.