Microsoft plant große "News-Events" zu Gaming, Cloud und Windows

Die Pandemie hat die Welt seit einem Jahr fest im Griff und trotz Imp­fungen werden unsere Leben noch viele Monate lang eingeschränkt sein. Das bedeutet auch, dass Branchenveranstaltungen wie Messen und Kon­ferenzen nicht möglich sind. Microsoft hat sich dazu etwas überlegt.

Windows und Xbox

Der Redmonder Konzern musste wie alle seine Mitbewerber im Vorjahr seine Events entweder absagen oder in virtuelle Veranstaltungen umwandeln. 2020 wirkte vieles improvisiert und kurzfristig auf die Beine gestellt, im zweiten Pandemiejahr haben die Unternehmen aber mittlerweile Erfahrung gesammelt und wissen, was funktioniert und was nicht. Das bedeutet in erster Linie, dass man Konferenzen und Messen nicht einfach so in den virtuellen Raum verlegen kann.Im Fall von Microsoft bedeutet das konkret, dass der Redmonder Konzern für die nächsten Monate eine Reihe an "News-Events" vorbereitet. Diese werden sich jeweils eigenen Themengebieten widmen, darunter Gaming, Cloud und Windows. Ende dieser Woche wird der Starschuss fallen, die Redmonder werden sich Neuigkeiten zu Microsoft 365 widmen.Letzteres ist auch schon offiziell seit vergangener Woche per Tweet bestätigt, The Verge konnte aber in Erfahrung bringen, dass es vergleichbare News-Events zu anderen wichtigen Microsoft-Themen geben wird.Die Technik-Seite konnte auch weitere Details in Erfahrung bringen: So werde sich das Windows-Event aller Wahrscheinlichkeit nach auf die "weitreichende visuelle Verjüngung" konzentrieren, also das Neudesign der Oberfläche, die unter dem Codenamen "Sun Valley" entwickelt wird. Auch der zweite Fixpunkt wird Microsoft-Kenner nicht überraschen: Windows 10X.Beim Thema Gaming stehen Xbox Game Pass und xCloud auf dem Programm. Konkrete Termine sind hier nicht bekannt, es ist aber anzunehmen, dass Windows im Mai stattfinden könnte (also zum Build-Termin) und Gaming im Juni, also zum traditionellen E3-Zeitpunkt.