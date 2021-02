Konsolen-Knappheit: Microsoft rechnet bis Sommer mit Engpässen

Nach AMD gibt nun auch Microsoft ein aktuelles Statement zu den Pro­ble­men rund um die Verfügbarkeit der Next-Gen-Konsolen ab. Nachdem zu­erst von Ende März die Rede war, rechnet auch der Xbox-Hersteller mitt­ler­wei­le nicht vor Juli mit einer Besserung der Lage.

Die Lieferengpässe der Next-Gen-Konsolen bleiben weiter bestehen. Während sich die neue Verkaufswelle der PlayStation 5 immer weiter verzögert, hat auch Microsoft für seine Fans keine guten Nachrichten: Wie die New York Times berichtet, erklärt Mike Spencer, Head of Investor Relations, dass er mittlerweile nicht mehr vor Juli mit einer Entspannung der Lage rechne.Bislang war von Microsoft zu hören, dass man von einem Fortbestehen der Probleme bis En­de März ausgehe. Wirklich überraschend kommt diese neue Meldung nun allerdings nicht. Wie wir bereits berichteten , ließ AMDs CEO Lisa Su, deren Unternehmen die Prozessoren für die neuen Xbox- und PlayStation-Modelle liefert, erst kürzlich verlauten, dass die Nachfrage so­wohl nach Gaming-Konsolen als auch CPUs und GPUs wohl noch bis zum zweiten Halbjahr 2021 das Angebot weit übersteigen werde.Trotz der Lieferengpässe veröffentlichte Mi­cro­soft jüngst beeindruckende Zahlen : Von Ok­to­ber bis Dezember 2020 lag der Umsatz im Gam­ing-Bereich bei 5 Milliarden Dollar - ein neu­er Rekord für die Sparte Xbox. Spencer be­stä­tig­te nun, dass Microsoft im ersten Quartal seit Veröffentlichung jede einzelne neue Xbox, die das Unternehmen fertigte, auch verkaufen konnte. Man arbeite zusammen mit den Fer­ti­gungs- und Verkaufspartnern unermüdlich da­ran, das Angebot an Xbox-Hardware zu er­neu­ern.Im Gegensatz zu AMD und nun auch Microsoft, hält sich Sony bislang noch bedeckt. Auf Nach­fra­ge der New York Times verwies der PlayStation-Hersteller lediglich auf diesen Tweet vom November des letzten Jahres.