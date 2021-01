Corona-Warn-App zeigt Infos zu Infektionen, 7-Tage-Inzidenz und mehr

Nutzer der deutschen Corona-Warn-App können eine praktische Neu­e­rung auf dem iPhone ausprobieren: Die App des Robert Koch-Instituts zeigt nun neue Statistiken zum Stand der Covid-19-Infektionen in Deutschland an. Zudem bekommt man noch weitere Informationen.

Update verfügbar

Release-Notes - Neuheiten Version 1.11.0:

Anzahl bestätigter Neuinfektionen

Anzahl warnender Personen

7-Tage-Inzidenz-Wert

7-Tage-R-Wert

Damit bekommt die offizielle Corona-Warn-App nun eine praktische Extra-Funktion. Beson­ders interessant dabei ist, dass ab sofort auch eine Anzeige darüber informiert, wie viele App-Nutzer über die App eine Warnung durch einen übermittelten positiven Test vorge­nom­men haben. Damit bekommt man nun endlich auch einmal ein wenig mehr Feedback dazu, wie stark die App tatsächlich genutzt wird und wie viele Nutzer aktiv werden, und ihr Ergebnis, falls sie infiziert sind. Dazu kommen weitere Statistiken, die einen guten tägliche Überblick zum Stand der Infektionen in Deutschland, inklusive des 7-Tag-Mittelwertes und der 7-Tage-Inzidenz.Die Auslieferung des Updates der Corona-Warn-App auf Version 1.11.0 ist schon gestartet. Unter iOS ist es Nutzern ab sofort möglich, die Aktualisierung im App Store von Apple manuell zu beziehen oder auf die automatische Software-Aktualiserung zu warten. Die Aktualisierung ist jedoch zunächst nur für iOS verfügbar. Das Update für Android-Nutzer sollte in Kürze folgen, es ist noch nicht im Google Play Store zu sehen.Mit diesem Update stellen wir Ihnen Fehlerbehebungen, Verbesserungen in der Barrierefreiheit sowie Anpassungen in den App-Texten zur Verfügung. Darüber hinaus stehen Ihnen in der App nun die folgenden Informationen zur Verfügung: