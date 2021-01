Corona-Warn-App kommt auf alte iPhones, Risikowarnung wird genauer

Besitzer eines älteren iPhones sollen schon bald auch die deutsche Corona-Warn-App auf dem Gerät ausprobieren können: Die App des Robert Koch-Instituts (RKI) bekommt in Kürze Unterstützung für iOS 12.5 und damit für Geräte wie das iPhone 6

iPhone 5s- und iPhone-Support wird hinzugefügt

Das hat das Bundes­gesund­heits­minis­terium nun bestätigt. Im Februar soll es soweit sein, dann kann das nötige Update für die Corona-Warn-App verteilt werden. Schon vor einiger Zeit hatten die Verantwortlichen für die Warn-App erklärt, dass man gemeinsam mit Apple an einer Lösung arbeite, um auch ältere Geräte mit der Warn-App versorgen zu können.Hintergrund ist, dass immer noch sehr viele ältere Geräte, zum Beispiel das iPhone 5s (von 2013) und das iPhone 6 (von 2014), im täglichen Gebrauch sind. Rund vier Millionen Geräte sollen es sein, die in Deutschland noch aktiviert sind und bisher nicht die Corona-Warn-App nutzen können. Nun hat Apple auch für die ältere iOS-Version 12.5 die notwendige technische Schnittstelle, das sogenannte Exposure Notification Framework, freigegeben und die Warn-Apps können diese nutzen.Laut dem Nachrichtenmagazin Spiegel ist das aber nicht die einzige wichtige Neuerung, die für die App geplant ist. So soll es für alle Nutzer der Warn-App in Zukunft möglich sein, sich genauer über den Zeitpunkt einer Risiko-Begegnung zu informieren. Diese Funktion werde im Einklang mit dem geltenden Datenschutz umgesetzt, heißt es - bisher war genau das Stichwort Datenschutz eine Hürde bei dem Thema. Nutzer können mit dem Update eine Begegnungshistorie anzeigen lassen die mitteilt, an welchem Tag eine Riskobegegnung stattfand.Als Drittes soll ein Dashboard eingeführt werden, das aktuelle Informationen über das Infektionsgeschehen zur Verfügung stellt.