Vodafone & Telefónica: Kabel-Internet "von" O2 startet bundesweit

Das zwischen der Telefónica und Vodafone geschlossene Kabel-Zu­gangs­ab­kommen geht seitens O2 ab sofort "in die volle Umsetzung". Waren Kabelanschlüsse bisher nur in ausgewählten O2-Shops verfügbar, startet jetzt der flächendeckende Vertrieb für über 24 Millionen Haushalte.

Bisher keine Gigabit-Leitungen via Kabel in Aussicht

Internet via DSL, Kabel, Glasfaser & 5G

O2

Nach der coronabedingten Schließung lokaler Ladenfilialen bietet O2 seine In­ter­net­an­schlüs­se via Vodafone-Kabel jetzt auch über den eigenen Online-Shop und die Kunden-Hotline an. "", gibt Telefónica Deutschlands Privatkundenvorstand Wolfgang Metze in einer offiziellen Pressemitteilung zu verstehen. Bereits im Frühjahr 2019 wurde das Zugangsabkommen mit Vodafone aufgrund von EU-Richtlinien vereinbart. Die Umsetzung startete im kleinen Rahmen jedoch erst vor wenigen Monaten im Oktober 2020.Die Telefónica spricht von einem "" auf die bundesweite Ka­bel­in­fra­struk­tur von Vodafone, mit der man nun theoretisch über 24 Millionen Kabelhaushalte in Deutschland ansprechen könnte. Zudem soll O2 vom zukünftigen Ausbau des Vodafone-Kabelnetzes profitieren, obwohl Tarife bisher lediglich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 250 MBit/s erhältlich sind. Laut Aussagen des Unternehmens sind bislang maximal 300 MBit/s vorgesehen.Preislich kann O2 aktuell nicht mit Vodafone mithalten. Abseits von diversen Rabatten schlägt der 250-MBit/s-Anschluss hier mit 45 Euro pro Monat zu Buche. Für den gleichen Preis erhalten Vodafone-Kabelkunden mit 500 MBit/s die doppelte Geschwindigkeit. Die Telefónica steuert deshalb mit seiner einfachen Tarifstruktur O2 My Home gegen, bei der sich Kunden im ersten Schritt nicht für eine In­ter­net-Infrastruktur entscheiden, sondern vor­ran­gig für die Geschwindigkeit. Anschließend wird die bestmögliche Anschlussart für den Tarif festgestellt - DSL , Kabel, Glasfaser oder 5G.