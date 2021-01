O2 Prepaid-Tarife bekommen ab Anfang Februar mehr Datenvolumen

Der Mobilfunkanbieter O2 verbessert die Datenpakete für seine Prepaid-Angebote M und L . So sollen schon ab dem 2. Februar Neukunden eben­so wie Bestandskunden gleichermaßen von den größeren Datenpaketen zum gleichen Preis wie bisher profitieren können.

So ändern sich die Pakete

O2 my Prepaid L neu 12,5 GB statt 7,5 GB für 19,99 Euro

O2 my Prepaid M neu 6,5 statt 5,5 GB für 14,99 Euro

Schnelle Downloads bis 225 Mbit/s

Dabei gibt es nun bis 67 Prozent mehr Datenvolumen auf Dauer mehr als bislang. O2 hat angekündigt, die neuen Prepaid-Tarife ab dem 2. Februar zu starten. Dann werden automatisch auch alle Bestandskunden, sobald sie ein neues Paket buchen, von den neuen Datenpaketen profitieren können. O2 my Prepaid S bleibt bei 3,5 GB für 9,99 Euro, ebenfalls unverändert ist der O2 my Prepaid ohne monatliche Grundgebühr, bei dem man für Anrufminuten und SMS jeweils 9 Cent zahlt. O2 my Prepaid S, M und L enthalten jeweils eine Allnet-Flat für Telefon und SMS und alle deutsche Netze, sowie EU-Roaming.Attraktiv sind die Prepaid-Tarife von O2 auch für alle Nutzer, die schnelle Internetverbindungen nutzen möchten, aber flexibel bleiben wollen. O2 bietet je nach Verfügbarkeit maximal bis zu 225 MBit/s im Download an. Im Durchschnitt ist die Geschwindigkeit laut Netztest bei 40 MBit/s. Beim Upload sind es maximal 50 MBit/s, im Durchschnitt 22,5 MBit/s. Nach Verbrauch des Highspeed Volumens wird auf 32 Kbit/s gedrosselt.Die O2 Prepaid-Tarife bieten ohne Vertragsbindung maximaler Flexibilität und volle Kostenkontrolle. Die Tarife sind jederzeit kündbar. Wer einmal mehr Datenvolumen benötigt, kann sich zudem mit den Prepaid Data Packs versorgen. Wer noch kein Kunde ist, kann sich die Prepaid-Karte kostenlos über die O2-Webseite bestellen , aktivieren und dann ein gewünschtes Paket buchen. Auf den Startkarten ist jeweils ein Euro Startguthaben gebucht.