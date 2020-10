VDSL, Kabel & Glasfaser: O2 bündelt alle Anschlüsse in einem Tarif

Der Netzbetreiber Telefónica Deutschland vereinfacht ab dem 3. No­vem­ber seine Tarifstruktur und bietet Kunden mit "O2 My Home" eine neue Festnetz-Option, die alle verfügbaren Anschlussarten unter einem Dach bündelt - VDSL, Kabel, Glasfaser sowie 4G LTE und 5G.

Mit dem neuen Tarif will der Provider laut eigenen Aussagen im "" sorgen. Je nach örtlichen Gegebenheiten sollen Festnetz-Kunden die Wahl zwischen allen verfügbaren Anschlussarten haben, ohne dass sich die monatliche Grund­ge­bühr oder die Download- und Upload-Geschwindigkeiten voneinander unterscheiden. Er­mög­licht wird das durch die kürzlich neu eingegangenen Kooperationen mit der Telekom , Voda­fone und weiteren Netzbetreibern wie Tele Columbus und vitroconnect / EWE TEL.In den nächsten Monaten will man mit O2 My Home rund 34 Millionen Haushalte mit DSL- und Glasfaser-Anschlüssen sowie über 25 Millionen Haushalte über Breitbandkabel erreichen. Im VDSL-Bereich wird O2 weiterhin Geschwindigkeiten von 10 bis 250 MBit/s anbieten, per Kabel surfen Kunden ab 50 MBit/s und die Glasfaser-Verbindung startet erstmals im Groß­raum Hamburg mit 1 GBit/s. Gigabit-Verbindungen über das Kabelnetz von Vodafone stehen O2 bisher nicht bereit. Optional kann der mobilfunkbasierte O2 HomeSpot gebucht werden, der in den Tarifen O2 My Home S, M und L via LTE und 5G bis zu 100 MBit/s erreichen soll.Abseits einer Rabattaktion im ersten Jahr schlagen die verschiedenen O2 My Home-Optionen monatlich zwischen 24,99 Euro und 59,99 Euro zu Buche. Kunden, die bereits über einen Mobilfunkvertrag bei O2 verfügen, erhalten zusätzlich einen Rabatt in Höhe von 10 Euro pro Monat. In Hinsicht auf die maximale Upload-Geschwindigkeit liegt die Telefónica bei bis zu 40 MBit/s im VDSL- und Kabel-Bereich, während über Glasfaser bis zu 200 MBit/s möglich sein sollen. Ein für den Anschluss erforderlicher Router muss zusätzlich für mindestens 2,99 Euro pro Monat gemietet werden. Weiterhin sollen alle O2 My Home-Tarife auch in einer monatlich kündbaren Flex-Variante zur Verfügung stehen.