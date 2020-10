FTTH: Telekom-Glasfaser versorgt O2-Kunden mit Gigabit-Zugängen

Telefónica Deutschland und die Deutsche Telekom kündigen die Ver­län­ge­rung ihrer Festnetz-Kooperation an und weiten diese aus. Ein auf zehn Jahre geschlossener Vertrag soll es O2-Kunden zukünftig auch er­mög­li­chen, Glasfaseranschlüsse mit Gigabit-Geschwindigkeit zu nutzen.

Telekom versorgt O2-Kunden im Festnetz und via Mobilfunk

Wie beide Netzbetreiber bestätigen, öffnet die Telekom ihre Glasfasernetze langfristig für Wett­be­wer­ber wie O2 und ermöglicht der Telefónica somit die Vermarktung von ent­spre­chen­den Haus­an­schluss­lei­tun­gen (FTTH). Ebenso wird die langfristige Kooperation genutzt, um weiterhin VDSL- und Vectoring-Vorleistungsprodukte der Telekom zu nutzen. Die generierten Einnahmen durch die Vermietung der Leitungen will man dazu nutzen, um den Glas­fa­ser­aus­bau in Deutschland weiter voranzutreiben. Zudem ermöglicht die neue Infrastruktur O2-Kun­den den Zugang zu Übertragungsraten im Gigabit-Bereich.Telefónica Deutschland kündigt an, dass das zukünftige FTTH-Angebot auf Basis der Te­le­kom-Leitungen Geschwindigkeiten von bis zu 1 GBit/s erreichen wird. VDSL-Kunden von O2 werden weiterhin mit bis zu 250 MBit/s versorgt. Letztere machen laut Angaben der beiden Unternehmen mit 33 Millionen angeschlossenen Haushalten den Löwenanteil der Zugänge aus. Nur 1,8 Millionen Haushalte werden mit Glasfaseranschlüssen von der Telekom versorgt.Weitere 5000 Glas­faser­zugänge liefert die Telekom, um neue und bestehende Mo­bil­funk­stand­or­te von O2 zu auszurüsten. Vodafone kommt zudem ins Boot, wenn es darum geht, rund 6000 "weiße Flecken" in der Mobilfunkversorgung in ländlichen Regionen zu schließen.Der Vertrag zwischen der Telefónica Deutsch­land und der Deutschen Telekom unterliegt der regulatorischen Zustimmung der Bun­des­netz­agen­tur. Die Vereinbarung soll im Frühjahr 2021 in Kraft treten. Darüber hinaus will sich die Telekom weiter öffnen: "", so der Telekom Deutschland-Chef Dirk Wössner.