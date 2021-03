5G: O2-Nutzer bekommen endlich auch die neue Mobilfunk-Technik

Der Mobilfunkbetreiber Telefonica/O2 will jetzt auch mit dem schnelleren Ausbau seiner neuen 5G-Infrastruktur beginnen. Die Kunden werden also auch hier endlich in größerem Umfang in den Genuss der schnelleren Technologie kommen.

Standalone-Aufbau kommt auch

Unbegrenzt surfen mit bis zu 300 MBit/s

Die etablierten Konkurrenten Deutsche Telekom und Vodafone starteten bereits vor Monaten und können inzwischen recht ordentliche Abdeckungs-Quoten vorweisen. Telefonica war hingegen erst einmal ordentlich damit beschäftigt, die Auflagen zum Ausbau der LTE-Infra­struktur zu erfüllen. "Unser O2 Netz ist so stark wie nie zuvor und auf Augenhöhe mit dem Wettbewerb. Wir haben unsere Hausaufgaben beim Netzausbau gemacht und versorgen nun 99 Prozent der Bevölkerung", sagte Telefonica Deutschland-Chef Markus Haas.Auf dieser Basis will man nun auch die 5G-Technik installieren. Die ersten rund tausend Antennen seien nach Angaben des Unternehmens bereits installiert worden. In rund 30 Städten funken diese auf dem 3,6-GHz-Band und stellen dabei vergleichsweise hohe Bandbreiten in kleinen Funkzellen der Kernregionen zur Verfügung.Nun kommen aber auch noch andere Systeme hinzu, mit denen auch größere Flächen abge­deckt werden können. Bis zum Jahres­ende will Tele­fonica so auf eine Abdeckung von 30 Prozent der Bevöl­kerung im Bundes­gebiet kommen. Und bis zum Jahr 2025 sichert das Unter­nehmen die Fertig­stellung eines bundes­weiten 5G-Netzes an. Im Zuge dessen soll auch die Dichte der Masten zulegen: Aktuell betreibt der Anbieter über 26.000 Standorte, bis 2024 sollen es dann 35.000 sein.Aktuell beruhen die 5G-Anlagen im Kern noch auf den bereits vorhandenen 4G-Systemen. Im Laufe des Jahres soll allerdings auch die Umstellung auf das 5G-Standalone-Netz erfolgen. Dies ist die Grundlage dafür, dass die volle Leistung der neuen Mobilfunkgeneration bereitgestellt werden kann - das bedeutet Bandbreiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde und Reaktionszeiten, die auf bis zu 1 Millisekunde gedrückt werden.