Web-Vater Berners-Lee fordert, dass Internet zum Menschenrecht wird

Das Internet feiert dieser Tage seinen 32. Geburtstag und jener Mann, der als Erfinder des modernen World Wide Web gilt, hat nun aus diesem Anlass einen Appell veröffentlicht. Tim Berners-Lee fordert, dass der Zugang zum Netz als Menschenrecht anerkannt wird.

Digitale Kluft

Tim Berners-Lee hat die Hypertext Markup Language, also HTML erfunden, und gilt damit als der Gründervater des Internets, wie wir es heute kennen. Er tritt auch immer wieder als Mahner sowie Gewissen auf und warnt etwa dann, wenn etwa die Netzneutralität in Gefahr ist. Nun gab es erneut einen erneuten Appell des 65-Jährigen, dieser hat vor allem auch mit Covid-19 zu tun.Denn die Corona-Pandemie hat auch aufgezeigt, welche digitalen Gräben weltweit herrschen. In einem gemeinsam mit Rosemary Leith, der Co-Gründerin der Web Foundation, verfassten Beitrag heißt es, dass sich gerade in Zeiten wie diese das Web als Rettungsleine erwiesen habe. Diese erlaubt es, uns anzupassen und weiterzumachen.Doch das gilt nicht für alle Teile der Welt, so Berners-Lee und Leith: "Ein Drittel der jungen Menschen hat überhaupt keinen Internetzugang. Vielen weiteren fehlt es an Daten, Geräten und einer zuverlässigen Verbindung, die sie benötigen, um das Web optimal zu nutzen. Tat­säch­lich hat laut UNICEF nur das oberste Drittel der unter 25-Jährigen einen In­ter­net­an­schluss zu Hause. Damit bleiben 2,2 Milliarden junge Menschen ohne den stabilen Zugang zum Online-Lernen, der so vielen anderen geholfen hat, ihre Ausbildung während der Pandemie fortzusetzen."Berners-Lee beklagt die digitale Kluft und meint, dass "jeder junge Mensch, der keinen An­schluss findet, eine verlorene Chance für neue Ide­en und Innovationen, die der Mensch­heit die­nen könn­ten" sei.Die Forderung ist entsprechend folgende: "So wie wir es im letzten Jahrhundert mit der Elek­tri­zi­tät getan haben, müssen wir den In­ter­net­zu­gang als Grundrecht anerkennen und uns dafür einsetzen, dass alle jungen Menschen Zugang zu einem Netz haben, das ihnen die Macht gibt, ihre Welt zu gestalten."Berners-Lee und Leith fordern entsprechende Investitionen in Anschlüsse, Geschwindigkeit, Daten und Geräte: "Eine umfassende Vernetzung der Welt wird dafür sorgen, dass junge Menschen nicht durch die Maschen fallen."