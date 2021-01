Tesla senkt überraschend die Preise für das Model 3 in Deutschland

Der Automobilhersteller Tesla senkt nun in Deutschland überraschend die Preise für das Model 3. Bis zu 3.500 Euro günstiger bekommt man das E-Auto nun - damit kann man sich das Model 3 nun ab 39.990 Euro bestellen.

Erklärung oder Ankündigung gibt es nicht

So viel zahlt man jetzt

Nadine Dressler

Die Preissenkung erfolgt als Antwort auf die aktuelle Marktsituation in Deutschland: Bei einer stetig wachsenden Konkurrenz will Tesla Motors nun mit den neuen Preisen die Nachfrage ankurbeln, schreiben die E-Experten von Nextmove. Rund 7 Prozent nach unten sind die Preise bei den verschiedenen Varianten des Model 3 nun gefallen. Dazu hat Nextmove eine kurze Analyse des Marktes veröffentlicht, um zu erläutern, wie sich der Markt zuletzt geändert hat:Die Schlussfolgerung aus der Entwicklung der letzten Jahre ist demnach, dass Tesla schon einmal deutlich attraktiver war, was Preis/Leistung für eine E-Auto-Neuanschaffung betrifft. Einer der Gründe für "sinkende" Popularität ist die deutsche Konkurrenz. Volkswagen hat sich mit dem VW ID.3 und ID.4 hervorgetan, sodass das Model 3 bei Weitem nicht mehr so interessant ist, wie es einmal war. Das sind aber nur Spekulationen. Da Tesla keine PR-Abteilung mehr beschäftigt, gibt es keine offizielle Erklärung oder Ankündigung für die Preissenkungen. Sie sind aber bereits online bei Tesla abgeändert.Tesla hat daher jetzt den Preis für die verschiedenen Versionen des Model 3 gedrückt (via Electrive ). Die Standard Range Plus-Version mit 448 km Reichweite kostet jetzt 39.990 Euro. Mehr Reichweite (580 km) wird in der Version für 49.990 Euro angeboten und das Performance-Model ist nun für 54.990 Euro zu haben. Diese Preise sind schon mit abgerechnetem Herstelleranteil des Umweltbonus. Dazu kommt noch der staatliche Anteil der Förderung.