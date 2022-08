Minecraft Java Edition Download - Kultgame für Kreative

Java-Version des beliebten Kultspiels

Der Minecraft Download installiert dieunter Windows und lädt zum kreativen Verweilen in der Klötzchenwelt ein.Minecraft erschien erstmals im Jahr 2009 und wird seitdem fortlaufend verbessert. Die hier angebotene Version 1.19.2 lässt sich als kostenlose Demo oder nach einem Kauf in der Vollversion spielen.Der Minecraft Launcher unterstützt die Betriebssysteme Windows 7, 8, 10 und 11 (32-Bit/64-Bit). Voraussetzung sind ein Intel Core i3-3210 3,2 GHz / AMD A8-7600 APU 3,1 GHz oder schneller, 2 GB RAM und eine Nvidia GeForce 400 AMD Radeon HD 7000 mit OpenGL 4.4 oder besser.Außerdem muss auf dem System Java installiert sein . Da der Launcher zusätzliche Dateien aus dem Internet lädt, ist außerdem eine bestehende Datenverbindung erforderlich.Zum Spielen werden weiterhin ein Mojang oder - bevorzugt - Microsoft-Konto benötigt. Es gilt: Zwar ist der Launcher kostenlos, Minecraft selbst muss jedoch gekauft werden, ansonsten ist nur der. Dieser läuft rund 100 Minuten, was fünf Tagen in der Spielwelt entspricht. Will man alle Spielmodi ohne Einschränkung nutzen, müssen für die Vollversion rund 24 Euro im Minecraft Store bezahlt werden.Das Grundprinzip von Minecraft ist dabei relativ schnell erklärt: Die gesamte Spielewelt ist aus kleinen Klötzchen zusammensetzt. Dabei bestehen die digitalen Bäume und Berge, Wiesen und Felder zwar immer aus gleich großen, eckigen Einheiten, repräsentieren aber verschiedene Materialien. Diese können jetzt vom Spieler abgebaut und nach Lust und Laune wieder zu neuen Konstruktionen verbunden werden.Neben dem Zusammensetzen von verschiedenen Blöcken hat man in diesem Spiel natürlich auch noch andere Möglichkeiten, seine erarbeiteten Ressourcen zu verwerten. Ganz wie der Name es vermuten lässt, gibt es in Minecraft von der Treppenstufe bis zur Minenlore eine Vielzahl an Gegenständen, die mit einem sehr einfachen Crafting-Interface hergestellt werden können.Neben diesem "Überlebensmodus", bei dem nachts unter anderem Zombies das Leben der Baumeister noch schwerer machen, bietet Minecraft unter anderem auch noch einen Kreativ-Modus, in dem Fans des Spiels immer wieder beeindruckende Konstruktionen und ganze eigene Spiele aus dem digitalen Klötzchen-Paradies entwerfen. Per Server-Verbindung wird das Spiel außerdem zum echten Mehrspieler-Abenteuer mit Lego-Effekt.Minecraft und sein unvergleichlicher Pixel-Look wirken im Vergleich mit aktuellen AAA-Titeln vielleicht für manchen im ersten Moment etwas kurios. Das unvergleichliche Spielprinzip, das voll auf die Kreativität der Spieler setzt, macht das Spiel von Mojang aber zu einem echt kultigen Zeitvertreib fernab von Ego-Shootern und Co.