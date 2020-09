Bisher noch geheim: Phil Spencer deutet neue Bethesda-Spiele an

Elder Scrolls VI und Starfield: Es sind aktuell zwei Titel bekannt, an denen die Bethesda-Studios arbeiten. Doch nach dem Kauf durch Microsoft deutet Xbox-Chef Phil Spencer an, dass es natürlich Projekte gibt, über die bisher noch nicht öffentlich gesprochen wurde.

Bethesda hat neben Elder Scrolls und Starfield noch einiges in der Mache

Arbeit an der Zukunft

Microsoft

Die Bethesda-Studios haben aktuell zwei Spiele in der Mache, die zwar noch Jahre der Ent­wicklung benötigen werden, aber schon seit einer ganzen Weile offiziell angekündigt sind. Zum einen handelt es sich hier um The Elder Scrolls VI - die Arbeiten an dem Nachfolger des Kult-RPGs wurde 2018 auf der E3 bestätigt. Außerdem entwickelt man mit Starfield ein voll­kommen neues Spiele-Universum, das ebenfalls 2018 als "First-Person-Erfahrung der nächsten Generation in einer völlig neuen Weltraum-Welt" angekündigt wurde - auch hier ist ein Release noch nicht abzusehen. Wie jetzt Phil Spencer mitteilt, darf man von den Bethesda-Studios aber noch mehr erwarten."Ich habe den Vorteil, dass ich den künftigen Fahrplan kenne und einen Einblick in die angekündigten und unangekündigten Dinge habe, an denen die Teams arbeiten", sagte Spencer im Podcast von Major Nelson. "Es ist eine unglaublich aufregende Zeit für die Arbeit, die in Bethesdas Studios geleistet wird." Wie der Xbox-Chef weiter ausführt, bringe die Übernahme durch Microsoft natürlich auch für Bethesda neue Impulse mit. "Sie denken natürlich auch darüber nach, wie sich das Medium Gaming weiterentwickeln wird und welche Rolle sie dabei spielen."Mit Blick auf den Katalog an Kult-Titeln, auf den Bethesda zurückgreifen kann, darf der Komm­entar von Spencer natürlich begeistern aber nicht verwundern. Die Entwicklung von Nach­folgern für Reihen wie Doom und Wolfenstein scheinen mit Blick auf die riesige Fanbasis eine unausweichlich logische Sache. Mit Titeln wie The Evil Within, Prey und Dishonored hat man weitere Titel mit großem Potenzial für weitere Spiele im Katalog.Zu diesen bekannten Fakten gesellt sich dann noch ein Wunschtraum von Fans der Fallout-Reihe. Obsidian Entertainment war für die Entwicklung von Fallout: New Vegas von vielen Seiten gelobt worden und ist seit 2018 Teil der Xbox Games Studios. Mit der jetzigen Übernahme von Bethesda durch Microsoft hoffen Fans, dass hier vielleicht wieder eine Zusammenarbeit für einen weiteren Fallout-Titel möglich wird.