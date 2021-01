Börsen-Wahnsinn: Kurs von falschem Signal explodiert nach Musk-Tweet

Wenn Elon Musk eine Empfehlung ausspricht, folgen viele. Nachdem der aktuell reichste Mann der Welt Signal sein Gütesiegel verliehen hatte, wit­ter­ten auch Investoren das große Geschäft. Das verschaffte einer Aktie einen Höhenflug, die gar nichts mit dem Messenger zu tun hat.

Signal Advance Inc. geht dank Musk-Tweet durch die Decke

Sebastian Wallroth (CC BY 2.0)

Der Zusammenhang ist eindeutig: Am Donnerstag hatte Elon Musk die Umstellung der Datenschutzbedingungen bei WhatsApp auf Twitter mit einem Aufruf für die Nutzung von Signal kommentiert. Als aktuell in der Technikwelt allgegenwärtige Person und jüngst auch reichster Mann der Welt findet eine solche Empfehlung natürlich weitreichend Gehör. Ein rasanter Anstieg der Nutzerzahlen von Signal war die Folge, die den Service an den Rand seiner Kapazitäten brachte. Parallel zu dieser Entwicklung spielt sich an der Börse ein Spektakel ab, das man wohl als kurios bezeichnen kann.Seit dem Tweet von Elon Musk am 7. Januar ist die Aktie von "Signal Advance Inc." förmlich explodiert - von rund 0,60 US-Dollar am letzten Donnerstag auf in der Spitze über 38 Dollar. Allerdings: Das öffentlich gehandelte Technologie-Unternehmen hat keinerlei Verbindung zu dem gleichnamigen Messenger, ist sogar auf einem völlig anderen Feld tätig. Signal ist eine freie und offene Software, deren Entwicklung von einer Non-Profit-Organisation auf Basis von Spenden und freiwilliger Hilfe vorangetrieben wird.Und so veranlasst der Börsen-Zirkus auch das Kommunikationsteam von Signal zu einer Stellungnahme: "Ist es das, was Aktienanalysten meinen, wenn sie sagen, dass der Markt gemischte Signale gibt?", so der scherzhafte Kommentar zur steilen Entwicklung der "Signal"-Aktie. Demnach sei es verständlich, dass viele sich von dem rasanten Wachstum des Messengers ein gutes Geschäft versprechen. "Aber wir sind eine unabhängige gemeinnützige Körperschaft und unsere einzige Investition ist in die Privatsphäre", so die Signal-Macher.