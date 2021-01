Xbox Series X: Microsoft verspricht Update für fehlerhafte Controller

Xbox Series X und Xbox One-Besitzer melden vermehrt Probleme mit ihren Wireless-Controllern und kämpfen dabei mit häufigen Ver­bin­dungs­abbrüchen. Nachdem viele Fälle im Support-Forum gesammelt wurden, verspricht Microsoft die Fehler mit einem Firmware-Patch zu beheben.

Update geplant: Microsoft hat das Problem auf dem Schirm

Microsoft wird aktuell nicht nur mit der Drift-Problematik älterer Xbox-Controller konfrontiert, auch die neuen Series X-Gamepads weisen Fehler auf. Mehr als 1700 Kunden haben sich der Support-Anfrage angeschlossen, die von Verbindungsabbrüchen sowohl an den neuen Kon­so­len, als auch an älteren Xbox One-Systemen berichtet. Vorrangig werden die Probleme in neueren Spielen wie Assassin's Creed Valhalla festgestellt, die somit für viele Nutzer un­spiel­bar werden. Acht Wochen nach der ersten Meldung des Fehler reagiert jetzt auch Microsoft.Gegenüber den Kollegen von The Verge äußerte sich ein Sprecher aus Redmond: "" Ob eine Firmware-Aktualisierung für den Con­trol­ler an sich oder die Konsolen im Allgemeinen zur Verfügung stehen wird, ist noch nicht bekannt. Ebenso bleibt unklar, wie viele Nutzer der Xbox Series X , Series S sowie älterer Systeme wirklich betroffen sind. Microsofts Next-Gen-Konsole ist derzeit deutsch­land­weit ausverkauft und auch die Nachlieferungen sind innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Zubehör wie der neue, scheinbar problembehaftete Xbox-Wireless-Controller ist jedoch weiterhin erhältlich und zudem auch mit älteren Konsolen der Xbox One-Reihe kom­pa­ti­bel. Zu den Neuheiten des verbesserten Game­pads, das unter anderem mit den neuen Series-X/S-Systemen ausgeliefert wird, zählen ein auf­ge­frisch­tes D-Pad, eine griffigere Oberfläche und der Sharing-Button zum Teilen von Screen­shots und Videos.