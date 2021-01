Deutsche Filmbranche erwartet Kino-Boom nach Ende der Pandemie

Die Pandemie hat zur Folge, dass fast überall auf der Welt die Kinos ge­schlos­sen sind und Hollywood-Studios auch ihre Streaming-Strategien fundamental überdenken. Doch es gibt auch Branchenvertreter, die op­ti­mistisch sind und meinen, dass die Krise auch eine Chance sein kann.

"Die Leute haben das Sofa satt"

Bereits kurz nach Ausbruch der aktuell grassierenden Pandemie mussten Kinos schließen und Studios die Starts ihrer Filme zumeist mehrfach verschieben. Grund dafür ist, dass Kinos unter den aktuellen Umständen nicht geöffnet sein dürfen und auch viele Leute aus Angst vor einer Sars-CoV-2-Ansteckung nicht hingehen, selbst wenn sie es könnten.Bisheriger Höhepunkt ist die Ankündigung von Warner Bros., dass man dieses Jahr aus­nahms­los alle Filme im Kino wie auch auf dem Streaming-Portal HBO Max starten wird. Das hat unter anderem für Kritik von prominenten Filmemachern wie Christopher Nolan und Denis Villeneuve gesorgt, von denen gab es regelrecht wütende Reaktionen, denn sie befürchten, dass das Kino vor dem Tode steht.Doch es gibt auch Brancheninsider, die nicht ganz so pessimistisch sind. Wie Heise berichtet, sagte Peter Dinges, Vorstand der deutschen Filmförderungsanstalt, dass er davon ausgeht, dass es nach dem Ende der Pandemie einen regelrechten Kino-Boom geben werde. Derzeit sei die Lage natürlich schlecht und die Kinos zehrten an ihrer Substanz, so Dinges. Aufgefedert werde das Ganze durch Soforthilfen der Regierung. Aber: "Die Frage ist, wie es weitergeht. Es wird nicht ewig staatliche Hilfen geben."Der Filmförderchef Deutschlands meint aber, dass es ein Licht am Ende des Tunnels gebe, denn nach Ende der Coronakrise werden die Menschen nicht länger zu Hause vor dem Fernseher sitzen wollen: "Die Leute haben das Sofa satt", sagte Dinges.Zu dieser Ansicht kommt der Film­bran­chen­ma­na­ger aufgrund von Er­fah­run­gen, als es Lockerungen gegeben hat sowie auch aus dem Ausland: "Wir sehen das auch, wenn wir den Blick über die Grenzen richten. China gilt ein wenig als Land, das die Pandemie hinter sich gelassen hat. Dort gibt es derzeit herausragende Kinozahlen."