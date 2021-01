ezCinema Plus 2: Sehr gute Heimkino-Leinwand zum Wegräumen

Vorteile

Sehr gute Leinwandtuch-Qualität

Höhe der Leinwand frei wählbar

Stabiler Stand

Einfacher Auf- und Abbau

Verschiedene Größen Verfügbar

Sehr guter Kundendienst & Reaktion bei Garantiefall

Ersatzlieferungen kostenlos

Als B-Ware Schnäppchen möglich

Option der Garantieverlängerung auf 3 Jahre vorhanden

Neutral

Leinwandkasten kann je nach Größe der Leinwand viel Platz einnehmen

Versandkosten hoch trotz hohem Bestellwert

Nachteile

Verankerung der Leinwand beim Abbau im Koffer durchaus laut

Wer zuhause zwar gelegentlich richtiges Kino-Feeling haben, aber sich keine Leinwand fest an der Decke installieren will, könnte mit der ezCinema Plus 2 gut beraten sein. Dabei handelt es sich um ein portables Leinwand-System, das in einem eigenen Koffer mit integriertem Ständer daherkommt. Unser Kollege Timm Mohn hat das Produkt getestet.Ein kleiner Vorfall zeigte dabei auch, dass man sich auf den Kunden-Support verlassen kann. Der Hersteller schickte umgehend und unkompliziert Ersatz. Auch dies kann neben der eigentlichen Qualität des Produktes ein wichtiger Faktor bei der Kaufentscheidung sein.