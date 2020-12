Knalleffekt für Kinos: Warner Bros. bringt 2021 alle Filme ins Streaming

Corona bringt die Kinobranche durcheinander, so lautete das Fazit bisher. Nun muss man aber davon sprechen, dass das Virus das Kino nachhaltig verändert oder sogar tötet. Denn Warner Bros. hat bekannt gegeben, dass 2021 alle Filme im Kino und Streaming starten werden.

Alle Warner-Filme von 2021

Medien sprechen zwar immer wieder von großen Veränderungen, Zeitenwenden und ähnlichem, nicht immer ist das aber auch tatsächlich so dramatisch. Man kann aber im Fall der Ankündigung von Warner Bros. nicht genug betonen, wie sehr sich die Filmwelt dadurch verändern wird.Denn bereits vor kurzem hat Warner Bros. bekannt gegeben, dass man Wonder Woman 1984 auf dem ebenfalls zum WarnerMedia-Konzern gehörenden Streaming-Portal HBO Max starten wird - parallel zum Kino und nur temporär für einen Monat. Doch was allgemein als einmaliges Experiment gesehen wurde, wird nächstes Jahr bei Warner der Standard sein.Denn wie The Hollywood Reporter berichtet, macht Warner Bros. die Ausnahme im Jahr 2021 zur Regel: Denn man wird alle Filme parallel im Kino und im Streaming, konkret auf HBO Max, zeigen. Der Ablauf wird im Prinzip derselbe sein wie bei Wonder Woman 1984: Denn die Filme erscheinen zum Kino auch im Streaming und das auch wirklich zeitgleich, nach einem Monat geht es exklusiv ins Kino.Eine weitere Besonderheit sind die Filme, denn Warner Bros. wird ausnahmslos alle seine Filme und Blockbuster des Jahres 2021 auf diese Weise veröffentlichen. Und das sind gleich 17 Streifen, allen voran die potenziellen MegahitsundWeitere Filme sind: Little Things, Judas and the Black Messiah, Tom & Jerry, Mortal Kombat, Those Who Wish Me Dead, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, In The Heights, Reminiscence, Malignant, The Many Saints of Newark, King Richard und Cry Macho.Dieser Veröffentlichungsmodus gilt offiziell bisher nur für 2021, also die Zeit der und (hoffentlich) kurz nach der Pandemie, betont Warner. Die Branchenexperten sind sich aber sicher, dass etwas, was einmal kaputt war, nicht mehr komplett wieder zusammengesetzt werden kann.