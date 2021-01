Gitarren-Pedal wird als Beweis für 5G-Weltverschwörung verbreitet

Pure Verschwörungs-Idiotie: Im Internet findet in gewissen Kreisen ein an­geblicher Schaltplan eines " 5G-Chips " Verbreitung. Der verwirrte Glaube einiger: Diese Chips werden mit der Corona-Impfung verabreicht. Die Wahrheit: Der Schaltplan zeigt ein Gitarren-Effektpedal.

Wenn ein Gitarren-Effektpedal zum Weltverschwörungs-Schaltplan wird

5G, Oh weh

Sebastian Wallroth (CC BY 2.0)

Man nehme Unwissenheit und Unsicherheit rund um die Corona-Impfung, noch eine Brise " Bill Gates will alle Menschen mit Chips überwachen" und schmecke mit einer großzü­gigen Portion "5G ist böse" ab: Schon erhält man das, was aktuell im Netz in Verwörungs­gläubiger-Kreisen rege Verbreitung findet. Wie der Coder RedHat-Mitarbeiter Mario Fusco auf Twitter (via Futurezone ) mitteilt, wird aktuell im Netz eine Abbildung verbreitet, die das Dia­gramm des 5G-Chips zeigen soll, der mit der Corona-Impfung verteilt werde - so der Glaube.Da der Schaltplan an einer Stelle auch den Auf­schrift "5G Freq" enthält kann nur vermutet werden, dass diese von Weltverschwörungs-Gläubigern als klarer Hinweis verstanden wurde, um welches Gerät es sich hier handeln muss. Bei einem weiteren Blick auf die Abbildung könnten dem geübten Beobachter bei Aufschriften wie "Volume", "Bass", "Treble" oder "Footswitch" aber auch Zweifel an dieser Auslegung aufkommen. Was sich tatsächlich hinter dem Diagramm "versteckt", ist nach diesen Hinweisen dann doch eher wenig mysteriös."In Wirklichkeit handelt es sich um die elektrische Schaltung eines Gitarrenpedals, und ich glaube, dass es eine ausgezeichnete Idee war, sie in den Covid-Impfstoff zu stecken", so Fusco scherzhaft. Konkret handelt es sich dabei um das Modell MT-2 Metal Zone von Boss , so Futurezone. Leider darf man wohl nicht daran glauben, dass diese nüchternen Fakten dazu führen, dass das neueste Beweisstück für die große 5G-Weltverschwörung in den entsprechenden Kreisen seine Schlagkraft verliert.