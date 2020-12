Google Pixel: Intelligentes Laden mit einigen Einschränkungen

Google kommuniziert bisher nicht allgemein bekannte Einschränkungen der mit dem Dezember-Update erschienen, adaptiven La­de­funk­ti­on von Pixel-Smartphones. Das Feature steht nur in vor­ge­schrie­be­nen Zeit­räu­men zur Verfügung und wird nur bei gestelltem Wecker aktiv.

Adaptives Laden nur zu bestimmten Zeiten

Wie die Seite 9to5Google berichtet, klärt Google seine Kunden in einem Support-Do­ku­ment über bisher nicht allgemein bekannte Beschränkungen bezüglich der neuen in­tel­li­gen­ten Ladefunktion für Pixel-Smartphones auf. Das besagte Feature hatte Google mit dem Dezember-Update für die Modelle Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a 5G sowie Pixel 5 bereitgestellt.Obwohl das Update schon seit einiger Zeit verfügbar ist, wurde bislang nicht öffentlich kom­mu­ni­ziert, dass sich die adaptive Akkuladung nur zu bestimmten Zeiten und ausschließlich dann aktiviert, wenn ein Wecker gestellt ist. Grundsätzlich soll die Funktion länger für eine gute Akkuleistung sorgen. Dabei wird die Ladegeschwindigkeit angepasst und ein gestellter Wecker berücksichtigt. Google nimmt an, dass das Smartphone längere Zeit nicht verwendet wird, und es deshalb nicht relevant ist, wie lange das Aufladen dauert. Die Zeit bis zum Klin­geln des Weckers wird dann für ein möglichst schonendes Laden genutzt, damit die Ak­ku­leis­tung mit der Zeit nicht abbaut.Problematisch ist, dass die Funktion nur zu ganz bestimmten Zeiten aktiv ist. Das adaptive Laden kann nur dann genutzt werden, wenn ein Wecker zwischen 5:00 Uhr und 10:00 Uhr mor­gens gestellt ist. Außerhalb dieses Zeitraums bleibt die Aktivierung wirkungslos. Selbiges gilt, wenn das Gerät vor 21:00 Uhr geladen werden soll. Diese Vorgaben sind dabei absolut und kön­nen nicht angepasst werden. Wer nun un­re­gel­mä­ßi­ge Arbeitszeiten hat oder sich am Woch­en­en­de keinen Wecker stellt, kann das neue Feature nicht verwenden.Noch ist nicht klar, warum Google die intelligente Ladefunktion mit diesen Beschränkungen versehen hat. Wer das adaptive Laden nutzen will, muss dies in den Akku-Optionen der An­dro­id-Einstellungen unter der Bezeichnung Intelligenter Akku manuell aktivieren.