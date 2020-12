Alles zum Xiaomi Mi 11: Viel Flaggschiff zum relativ kleinen Preis

Flaggschiff für knapp 600 US-Dollar: So kann man zusammenfass­en, was jetzt unter dem Namen Xiaomi Mi 11 vorgestellt wurde. Das neue Spit­zengerät aus China kommt mit Snapdragon 888 und WQHD+ 120 Hz Super-AMOLED-Display von Samsung. Ein Pro-Model zeigt sich nicht.

Das Xiaomi Mi 11 beerbt das Mi 10 mit einigen Anpassungen

Erstes Gerät mit Snapdragon 888

Technische Daten zum Xiaomi Mi 11 Betriebssystem Android 10 mit MIUI 12 Display 6,81 Zoll, SAMOLED, WQHD+, 3200 x 1440 Pixel, Corning Gorilla Glass Victus, 30-120 Hz, 480 Hz Touch-Erkennung, 1500 nits, HDR 10+ CPU Qualcomm Snapdragon 888, Octa-Core GPU Adreno 660 RAM 8/12 Gigabyte (LPDDR 5, 6,4 Gb/s) Speicherplatz 128/256 Gigabyte UFS 3.1 Hauptkamera Triple-Kamera, 108 MP (Weitwinkel, f/1,85, AF, OIS) + 13 MP (Ultraweitwinkel, f/2,4) + 5 MP (Makrosensor, f/2,4) Frontkamera 20 MP (In-Display Selfie-Kamera, f/2,4) Verbindungen WiFi 6, NFC, 5G, USB Typ C Besonderheiten Harman Kardon Stereo-Lautsprecher, 5G, IR-Blaster, Fingerabdrucksensor mit Herzfrequenzüberwachung Akku 4600 mAh mit 55 Watt Schnellaufladung bzw. 50 Watt Wireless Charging, 10 Watt Reverse Charging Maße 164,3 x 74,6 x 8,06 mm Gewicht 196 Gramm Preis ab 610 Dollar

Erst im Februar hatte Xiaomi das Mi 10 vorgestellt, trotzdem scheint es der chinesische Hersteller nicht versäumen zu wollen, das Jahr mit einem Nachfolger zu beenden. Nach Wochen der Teaser wurde jetzt endlich der Schleier über dem neuen Flaggschiff des Unternehmens gelüftet. Das Xiaomi Mi 11 bringt viele echte Highend-Features in die Preisklasse rund um 600 US-Dollar, ein Pro-Model wurde nicht vorgestellt.Ein Hardware-Highlight des Xiaomi Mi 11 ist das Display, das der Hersteller von Samsung bezieht. Zukünftige Besitzer schauen hier auf ein 6.81-Zoll SAMOLED-Panel mit WQHD+-Auflösung mit 3200 x 1440 Pixel. Je nach Inhalt kann die Bildwiederholrate zwischen 30 und 120 Hz variabel angesteuert werden. Eine Touch-Abtastrate von 480 Hz soll für eine hervorragende Empfindlichkeit bei Eingaben sorgen. All das wird durch Gorilla Glass Victus geschützt, was 50 Prozent bessere Fallfestigkeit und eine um das doppelte verbesserte Kratzfestigkeit im Vorgänger-Vergleich verspricht.Das Xiaomi Mi 11 kann unter der Haube eine Premiere mitbringen: Mit dem Snapdragon 888 hat die Smartphone-Familie als erste Qualcomms neuen SoC an Bord. Wie das Unternehmen betont, kommt dazu auch ein deutlicher Fortschritt beim verbauten RAM. Während im Mi 10 Pro der Arbeitsspeicher mit 5.5 Gb/s seinen Dienst leistete, steigen die Werte beim Mi 11 auf 6,4 Gb/s. Mit dem Smartphone liefert das Unternehmen auch MIUI 12.5 auf Basis von Android 10 . Das Qualcomm X60 Modem ist für 5G an Bord.Zu guter Letzt macht auch das Kamera-Modul einen Schritt nach Vorn. Die Hauptkamera setzt auf einen 108 MP-Sensor mit optischer Bildstabilisierung. Dazu kommt eine Ultra-Weitwinkel-Kamera mit 13 MP und eine 5 MP Makro-Einheit. An der Front findet sich in einer Notch ein 20 MP Sensor. Gefüllt wird der 4600 mAh-Akku mit 55 Watt kabelgebundenem Laden und 50 Watt drahtlosem Laden. Das Xiaomi Mi 11 wird in fünf Farben ab einem Preis von 610 US-Dollar in den Handel starten - vorerst aber nur in China. Beim Kauf fragt der Hersteller, ob ein Ladegerät benötigt wird, der Preis bleibt aber immer gleich.